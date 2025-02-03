«كاراتيه دبي والشارقة» تُهيمن على ألقاب «كأس الاتحاد»

هيمنت أندية الكاراتيه في دبي والشارقة على ألقاب الجولة الثانية والختامية من مسابقة «كأس الاتحاد» لفردي «الكاتا» لفئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات، التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة، مثلوا 15 نادياً. وفاز نادي شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة الناشئات، تلاه نادي شرطة دبي، فيما فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الثالث.

وقبضت لاعبات نادي شباب الأهلي على صدارة فئة الآنسات، فيما ذهبت صدارة فئة السيدات للاعبات شرطة دبي، وتنوّعت الأندية التي هيمنت على ألقاب فئات الذكور، بعدما ذهب لقب فئة الناشئين للاعبي نادي كلباء، تلاه نادي الشارقة للألعاب الفردية، ثم نادي الزيد، وتصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية فئة الشباب، فيما حلّ شباب الأهلي ثانياً، ثم الذيد ثالثاً، وذهب لقب فئة الرجال لنادي الشارقة، تلاه نادي شباب الأهلي، فيما حلّ نادي كلباء ثالثاً.