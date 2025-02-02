رباعية لخيول «غودولفين» في الأمسية العاشرة لـ «كرنفال سباقات دبي»

حققت خيول فريق «غودولفين» العالمي، أربعة انتصارات من أصل الأشواط الثمانية، للأمسية العاشرة من موسم «كرنفال سباقات دبي»، أول من أمس، على مضمار «ميدان» بدبي، برعاية «إعمار» بإجمالي جوائز بلغت 2.9 مليون درهم، وتنافست على ألقابها 90 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

ونجح الجواد «فيرست كونكويست» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في حصد لقب الشوط الرئيس «دبي ملينيوم ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «غروب 3» لمسافة 2000 متر، وفي الشوط السادس والرئيس، بجوائز بلغت 700 ألف درهم، في سباق مثير عرف خلاله الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة الجواد لقطع خط نهايته في المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و60 جزءاً من الثانية، بفارق 1.3 طول عن الجواد «كايرو» لرفاعي الغريبان، وإشراف المدرب أليس هياينسي، الذي قاده الفارس سيلفستر دي سوسا للمركز الثاني.

وجاء أول انتصارات فريق «غودولفين» في الشوط الثاني «موج ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر، بجوائز بلغت 500 ألف درهم، حين استطاعت المهرة «ماونت بريز» بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك من انتزاع الفوز بزمن دقيقة و23 ثانية و59 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ 6.4 أطوال عن صاحبة المركز الثاني «أوكتانر» بإشراف جيليرمو أريزكوريتا، وقيادة الفارس فاكلاف جاسيك.

وانتزع نجم فريق «غودولفين» الجواد «رومانتيك ستايل» بإشراف شارلي آبلبي، لقب الشوط الرابع «سباق دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر لفئة القوائم، بعدما قاده الفارس وليام بيوك لقطع مسار السباق بزمن بلغ دقيقة وثماني ثوانٍ و71 جزءاً من الثانية، بفارق 2.43 طول عن الجواد «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانييل تودهوب.

وحمل الشوط الثامن والختامي «تحضيري جميرا غينيز» لمسافة 1600 متر بجوائز بلغت 500 ألف درهم، عنوان الانتصار الرابع لـ«غودولفين»، حين تمكن الجواد «هالاسان» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس ريتشاد مولن من تحقيق الفوز بفارق 1.04 طول عن زميله في الإسطبل الجواد «القدرة» الذي حل ثانياً بإشراف المدرب آبلبي ذاته وإنما بقيادة الفارس وليام بيوك. وفي بقية الأشواط، فاز الجواد «سمارت سيستم» بشعار سيمين بوياروف، وإشراف المدرب علي البدواوي بسباق «ذا أويسيس من إعمار»، ونال الجواد «أنديفيتد» لسعيد سهيل، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي لقب الشوط الثالث، وفاز الجواد «خنجر» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب مصبح المهيري، بالشوط الخامس «خور دبي»، وتوّج بلقبه الجواد «جانص آند جلوري» لفترياني هاي، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي بالشوط السابع «إعمار الجنوب».