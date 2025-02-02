الجابري: العروبة لن يرفع الراية ولو لعب من دون أجانب

أكّد لاعب العروبة حامد الجابري، أن فريق العروبة لن يرفع الراية، وسيقاتل حتى النفس الأخير في دوري أدنوك للمحترفين حتى لو تأكد هبوطه بالفعل، على حد تعبيره.

وكان العروبة قد خسر أمام النصر 1-2 في الجولة الـ14، وهي الخسارة الـ13 للفريق هذا الموسم، ويحتل المركز الأخير، وبات أقرب للهبوط.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «العروبة خاض مباراة النصر من دون لاعبين أجانب، وهذا بالتأكيد يؤثر فينا، ولكن هذا اختيار إدارة النادي، وحتى لو استمر الفريق دون تعاقدات فإننا سنقدّم كل ما لدينا حتى المباراة الأخيرة، ولن نرفع الراية أو نستسلم حتى آخر دقيقة في الدوري».

وأضاف: «الأجواء سلبية داخل الفريق بسبب ظهور الأداء بشكل غير جيد خلال 10 مباريات، ونشكر المدرب البرتغالي برونو، الذي كان معنا من بداية الموسم قبل إقالته، ولكن هذه هي كرة القدم. اللاعبون بالتأكيد يتحملون جانباً كبيراً من النتائج السلبية، وعلينا محاولة تصحيح الصورة في الفترة المقبلة». ويعتبر المدافع حامد الجابري من الركائز الأساسية في العروبة، وظهر في 13 مباراة هذا الموسم.