العربي والعروبة يتأهلان إلى الجولة الثالثة من «تمهيدي الكأس»

تأهل العربي والعروبة إلى الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، المخصص لفرق الدرجة الأولى، بعد فوز العربي على الذيد 2-0، والعروبة على الاتفاق 2-1.

وفي مباراة مثيرة، افتتح علي شامبيه التسجيل للعربي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف البرازيلي ويسلي براغا الهدف الثاني في الدقيقة (90+6)

وعلى ملعب شباب الأهلي في منطقة العوير، تقدم العروبة بهدف البرازيلي خوليو سيزار في الدقيقة 18، وأضاف أحمد آل علي الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما سجل الإيطالي ماريو بارواه هدف الاتفاق في الدقيقة (00+4)

وتُستكمل منافسات الجولة غداً الثلاثاء بمباراتين، يلتقي فيهما الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، وبالم سيتي مع دبا الحصن.