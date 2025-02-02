محمد ربيع: الجزيرة لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري

أكد لاعب نادي الجزيرة، محمد ربيع، أن «فخر أبوظبي» كان يستحق تحقيق نتيجة أفضل من الخسارة التي تعرّض لها أمام بني ياس في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الجزيرة لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري.

وتلقى الجزيرة خسارته الخامسة في المسابقة، بعد هزيمته أمام بني ياس بهدف دون رد، أول من أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليتوقف رصيد الفريق عند 21 نقطة في المركز السادس، بينما رفع «السماوي» رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ11.

وقال ربيع لـ«الإمارات اليوم»: إن «الجزيرة لن يستسلم في سباق المنافسة على لقب الدوري، رغم اتساع الفارق مع الأندية التي تنافس على المركز الأول»، موضحاً: «نعلم أن الفارق اتسع حالياً إلى 16 نقطة عن الشارقة (المتصدر)، ولكننا لا يمكن أن نيأس أو نفقد الأمل، خصوصاً أن الدور الثاني أقيمت منه مباراة واحدة فقط، وتتبقى 12 جولة، من الوارد حدوث تغييرات كبيرة خلالها».

وعن أسباب الخسارة أمام بني ياس، قال: «اللاعبون قدموا مباراة قوية، ورغم الخسارة، إلا أننا كنا نستحق نتيجة أفضل من ذلك، حيث إننا صنعنا العديد من الفرص، ولكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز هدف التعادل، على أقل تقدير».

وأشار مدافع الجزيرة إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر من اللاعبين، وقال: «نعلم أن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، خصوصاً أن الدور الثاني يشهد منافسة أقوى من جميع الأندية التي ترغب في اللقب، والأمر نفسه للأندية التي تسعى للابتعاد عن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، والأهم هو أن نركز على أنفسنا، وأن نقدم أفضل ما لدينا».

وشدد محمد ربيع على أن «فخر أبوظبي» يستحق الوجود في مركز أفضل من السادس في لائحة ترتيب الدوري. وقال: «نحن كلاعبين نتحدث معاً، ونؤكد أن الفريق يجب أن يتحسن مستواه ونتائجه بشكل عام، وكما ذكرت لن نفقد الأمل، وسنلعب حتى آخر فرصة متاحة بالنسبة لنا، والأهم هو أن نخوض كل مباراة بشكل منفصل، وأن نتجنب الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة».