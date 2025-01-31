تأثير إيسايلا مستمر.. بني ياس يعبر الجزيرة

عاد بني ياس بالنقاط الثلاث من ملعب مستضيفه الجزيرة، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع لازار ماركوفيتش في الدقيقة 12، وهو الهدف الذي حافظ عليه «السماوي» حتى نهاية اللقاء ليخرج منتصراً.

وأعطى الفوز دفعة كبيرة لـ«السماوي»، الذي كان يبحث عن الهروب من المراكز الأخيرة، إذ رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 21 نقطة في المركز السادس.

والفوز هو الثاني على التوالي للفريق في آخر ثلاث مباريات، منذ عودة المدرب الروماني دانيال إيسايلا لقيادة الدفة الفنية. علماً بأنه في مباراته الأولى فرض التعادل السلبي على الوصل حامل اللقب، ليتجنب بذلك «السماوي» الخسارة في المباريات الثلاث تحت قيادته.