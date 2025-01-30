شباب الأهلي يستعيد صدارة الدوري

استعاد فريق شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مؤقتاً، بعد فوزه الثمين 3-1 على مستضيفه البطائح في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم الخميس على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ولم يُمهل "فرسان دبي" مستضيفهم سوى 19 دقيقة لافتتاح التسجيل، عبر ماتيوس ليما، لكن أصحاب الأرض ردوا بالتعادل في الدقيقة 2+45 عن طريق فوني جونيور.

وعاد ماتيوس ليما ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، قبل أن يختتم زميله بوجدان بلانيتش الثلاثية في الدقيقة 68، مؤمناً إنتصار فريقه.

وبهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بينما تجمد رصيد البطائح عند 11 نقطة.

وفي نفس الجولة سقط فريق العين في فخ التعادل الإيجابي 2-2 خارج أرضه أمام مستضيفه خورفكان، ورفع "الزعيم" رصيده إلى 23 نقطة، مبتعداً بفارق كبير عن المتصدرين شباب الأهلي والشارقة، ما أضعف آماله بشكل كبير في المنافسة على اللقب، بينما وصل خورفكان إلى النقطة 15.