كلباء يترقب خوض 5 مباريات مصيرية في الدوري

يترقب فريق كلباء خوض خمس مباريات مهمة ومصيرية خلال الجولات الخمس المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهات قوية ستشكل نقطة تحول بارزة للفريق خلال الموسم الحالي.

وتبدأ المباريات باللعب أمام الوصل في الجولة 14 الافتتاحية لمرحلة الإياب، ثم مواجهة الشارقة والعين، فضلاً عن خورفكان والبطائح المنافسين في القاع.

ويحتل كلباء المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وتعرض للخسارة في آخر مباراتين أمام النصر (3-2) وأمام عجمان (1-صفر).

وسيخوض كلباء مواجهته الأولى اليوم أمام الوصل الطامح لاستعادة نغمة الانتصارات المتتالية، والاقتراب من فرق المقدمة، وستكون مواجهة صعبة وقوية على النمور، خصوصاً بعد الخسارة الأخيرة بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، فضلاً عن أن المباراة ستقام في استاد زعبيل في دبي، ناهيك عن أن مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت بتعادلهما (2-2)، وشكلت ضياع أول النقاط للوصل.

كما ينتظر فريق كلباء استضافة الشارقة التي ستكون بمثابة اختبار قوي للمتصدر الشارقة لمواصلة الحفاظ على الصدارة وتكرار نتيجة الفوز بهدف نظيف في مواجهة الدور الأول، وكذلك ستكون اختباراً قوياً بالنسبة لفريق كلباء لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في بقائه بالقرب من المنطقة الدافئة، والأمر نفسه ينطبق على مواجهة كلباء اللاحقة أمام العين في استاد هزاع بن زايد، حيث يدرك الزعيم أهمية المباراة في تحقيق فوز بمتناول اليد، بعد أن تعادلا مطلع الموسم (3-3).

وبانتهاء المباريات الثلاث الكبيرة سيواجه كلباء فريقي البطائح وخورفكان في مواجهتين من العيار الثقيل، باعتبارهما أمام منافسين على البقاء، ما يجعلهما من المباريات الصعبة أيضاً.