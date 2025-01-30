فرصة شباب الأهلي «ذهبية» لانتزاع الصدارة.. وبروفة آسيوية للعين والوصل

يدخل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، مرحلة جديدة من الإثارة مع انطلاق الدور الثاني، إذ تزداد أهمية كل نقطة، سواء للفرق المتنافسة على اللقب أو تلك التي تصارع من أجل البقاء، في وقت عززت بعض الفرق صفوفها بأسماء جديدة قد تسجل حضورها الأول خلال هذه الجولة.

شباب الأهلي - البطائح

تتصدر مباريات اليوم مواجهة شباب الأهلي ومضيفه البطائح، الساعة 17:15 عصراً على استاد خالد بن محمد، إذ يدخل «فرسان دبي» اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الشارقة «المتصدر»، ما يمنح الفريق فرصة ذهبية لاعتلاء القمة مؤقتاً في حال تحقيق الفوز، قبل أن يخوض الشارقة مباراته أمام دبا الحصن، غداً، كما أن شباب الأهلي لديه مباراة مؤجلة أمام دبا الحصن، ما يمنحه أفضلية إضافية في سباق الصدارة، ويعيش شباب الأهلي حالة معنوية عالية بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ما يعزز من ثقة لاعبيه في تقديم أداء قوي أمام أصحاب الأرض، لكن المهمة لن تكون سهلة، إذ يحتل منافسه البطائح المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، وهو منتشٍ بفوزه الثمين خارج ملعبه على الوحدة في الجولة الماضية، والذي جاء في أول ظهور للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي.

خورفكان - العين

يحل فريق العين، في الساعة 17:15 عصراً، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضيفاً على خورفكان في اختبار لاستعادة الثقة، ويمر «الزعيم» بفترة صعبة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة فقط، كما يعيش أوقاتاً حرجة بعد خروجه من ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة، وتمثّل مباراة اليوم بروفة مهمة للفريق قبل مواجهته الحاسمة ضد الريان القطري الأسبوع المقبل في دوري أبطال آسيا، وهي مواجهة قد تحدد مصير استمراره في المنافسة القارية.

من جهته، يدخل خورفكان اللقاء وهو في المركز الـ10 برصيد 14 نقطة، ويأمل في التعافي من خسارته الماضية على ملعبه أمام عجمان (0-2)، مستفيداً من تراجع أداء منافسه. وسيكون الفوز على العين اليوم بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق، إذ سيسهم في تحسين موقعه بجدول الترتيب، والابتعاد خطوة كبيرة عن صراع الهبوط، علاوة على أثره الإيجابي في الحالة النفسية للاعبين.

الوصل - كلباء

تحمل مواجهة الليلة، الساعة 20:00 مساء بين الوصل وضيفه كلباء، طابع التكرار، إذ تأتي بعد أيام قليلة من لقائهما في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والذي انتهى بفوز «الإمبراطور» بهدفين نظيفين، ما أسهم في حصوله على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي «أغلى الكؤوس»، ما يمنحه أفضلية معنوية في لقاء اليوم، كما أن اللقاء سيكون بمثابة بروفة قبل السفر إلى الرياض للقاء النصر السعودي في البطولة الآسيوية، ويحتل الوصل (حامل اللقب) المركز السابع برصيد 17 نقطة، وهو رصيد كلباء نفسه الذي يحتل المركز الثامن، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة «الإمبراطور»، الذي يعيش حالة جيدة بعد تأهله في الكأس، وقد تشهد مباراة اليوم الظهور الأول لمهاجمه الجديد البرازيلي جواو بيدرو، الذي تعاقد معه النادي أخيراً لتعزيز خط الهجوم، في المقابل يرمي كلباء بكل ثقله في هذه البطولة، كونها الوحيدة المتبقية له هذا الموسم بعد خروجه من جميع المسابقات الأخرى، ويسعى في لقاء اليوم إلى رد الدين بعد خسارته الأخيرة، لكن ذلك يتطلب منه تقديم مستوى مختلف إذا ما أراد الحصول على النقاط الثلاث.

. الفوز سيرتقي بـ «فرسان دبي» إلى الصدارة بفارق نقطة عن الشارقة.

. الوصل يأمل استثمار معنويات تأهله إلى نصف نهائي الكأس وحصد نقاط كلباء.