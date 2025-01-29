العروبة يقيل برونو.. ويستعين بمساعده لمواجهة النصر

أعلن نادي العروبة إقالة مدرب الفريق الأول، البرتغالي برونو بيريرا، بسبب النتائج المتواضعة التي تعرض لها العروبة في دوري أدنوك للمحترفين.

وقدمت إدارة العروبة، بحسب الموقع الرسمي، الشكر للمدرب برونو، متمنية له النجاح في مسيرته المقبلة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه تم تكليف مساعد برونو، البرتغالي أندريا جسمينيس، لقيادة الفريق في المباراة المقبلة مع النصر، التي ستقام، بعد غدٍ، ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين، على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد لاستكمال المهمة بعد هذه المباراة.

ويحتل فريق العروبة المركز الأخير في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد ثلاث نقاط فقط.

وكان العروبة قد تعرض للخسارة في 12 مباراة مقابل فوز واحد على دبا الحصن، من أصل 13 مباراة خاضها الفريق في مسابقة الدوري، وتعد الخسارة أمام الوصل بنتيجة (6-0) النتيجة الأقسى التي تعرض لها برونو في الموسم الحالي.