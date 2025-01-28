5 أهداف «قاتلة» بجولة واحدة في دوري الدرجة الأولى

شهدت الجولة الـ14 تسجيل خمسة أهداف «قاتلة» في الدقائق الأخيرة من مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، جاءت لمصلحة يونايتد بمرمى فريق الإمارات في الدقيقة (90+6)، وحتا أمام الحمرية (90)، وغلف يونايتد في شباك «مجد» (82)، والفجيرة في مرمى «غلف إف سي» (90+2)، والظفرة في شباك مصفوت (86)، ما يعكس مستوى الإثارة المتصاعد في مباريات المسابقة.

وكانت الجولة الـ14 قد أسفرت عن فوز الفجيرة على غلف إف سي 5-1، والظفرة على مصفوت 2-1، وغلف يونايتد على مجد بالنتيجة نفسها، فيما تعادل فريق الإمارات مع يونايتد 2-2، وحتا مع الحمرية بالنتيجة نفسها، والذيد مع الجزيرة الحمراء من دون أهداف.

وارتقى الفجيرة لصدارة الترتيب برصيد 26 نقطة بالمشاركة مع العربي، والظفرة، يليها حتا ودبا برصيد 22 نقطة، الأمر الذي يجعل المنافسة على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين قوية هذا الموسم.

وخطف الحمرية الأضواء في الجولة، بعدما نجح، بقيادة مدربه عيد باروت، في إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لفريق حتا (خمسة انتصارات متتالية)، والتي تعد الأطول لفريق في الموسم الحالي مناصفة مع الفجيرة.

يذكر أن حتا فاز على كل من «مجد» 2-0، والظفرة 1-0، والذيد 3-0، ودبا 1-0، والجزيرة الحمراء 3-0.

وفي أبرز المشاهد الفنية التي أفرزتها الجولة الـ14، تصدر هداف فريق الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفاً، مبتعداً عن هداف دبا، البرازيلي دياغو فارياس، ومهاجم العربي، السنغالي محمد ديوب، بفارق هدفين ولكل منهما تسعة أهداف، بينما يتصدر لاعب الحمرية الدولي السابق، إسماعيل الحمادي، ترتيب الهدافين المواطنين برصيد أربعة أهداف، يليه لاعب الجزيرة الحمراء، جمال معروف، بثلاثة أهداف، ويعد فريق الإمارات (الصقور) المتضرر الأكبر، بعدما فقد نقطتين ثمينتين كانتا ستضعانه في موقف تنافسي أفضل.

وفي مشهد غير مسبوق بالموسم الحالي، شهدت مباراة «غلف إف سي» مع الفجيرة حالتَي طرد لفريق غلف، نالهما كل من التشادي أنور سوسال، والمصري حازم محمد.

نتائج الجولة الـ 14

الفجيرة - غلف إف سي 5-1

مصفوت - الظفرة 1-2

مجد - غلف يونايتد 1-2

الإمارات - يونايتد 2-2

حتا - الحمرية 2-2

الذيد - الجزيرة الحمراء 0-0

ترتيب فرق الصدارة بعد الجولة الـ 14

الفجيرة 26

العربي 26

الظفرة 26

حتا 22

دبا 22