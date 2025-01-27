رسمياً.. عادل تاعرابت «شرقاوي»

أعلن نادي الشارقة رسمياً عن تعاقده مع النجم المغربي، عادل تاعرابت، قادماً من نادي النصر الذي أنهى علاقته معه بالتراضي.

وقال على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «نرحّب بالنجم الدولي المغربي، عادل تاعرابت، في صفوف الملك.. ينضم إلى كتيبة الشارقة لتعزيز قوة الفريق في قادم التحديات».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن عقد تاعرابت مع الشارقة يمتد لموسم ونصف الموسم، وقد تدرب مع الفريق، أمس، للظهور في المباراة المقبلة أمام دبا الحصن ضمن الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، ويُعد ورقة رابحة جديدة مع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، بجانب وجود لاعبين مميزين بحجم كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كامارا وفراس بالعربي وماركوس مليوني، وبقية نجوم الفريق الذين صنعوا الفارق هذا الموسم، وقادوا الشارقة لصدارة الدوري.

وكان تاعرابت (34 عاماً) قد انتقل للعب في صفوف النصر في سبتمبر 2022 قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، وقدّم عروضاً قوية مع «العميد» قبل أن تنتهي العلاقة بينهما أخيراً بشكل مفاجئ، في ظل امتلاكه إمكانات فنية عالية.

وخاض تاعرابت مع ناديه السابق النصر 11 مباراة أساسياً من أصل 13 مباراة في الدوري الحالي، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 959 دقيقة، وسجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة.

وكانت آخر مباراة خاضها مع النصر أمام اتحاد كلباء التي انتهت بفوز النصر 3-2، فيما غاب عن مباراة العين ضمن الجولة الـ13.

ويملك تاعرابت سيرة حافلة بالنجاحات والتميز، إذ خاض العديد من التجارب الاحترافية في أوروبا خلال مشواره الكروي، بدءاً من نادي لنس الفرنسي في موسم 2006-2007، وتوتنهام الإنجليزي، وغيرهما من التجارب الاحترافية في الدوريات الأوروبية.

. عقد «لاعب النصر السابق» مع الشارقة يمتد لموسم ونصف الموسم.