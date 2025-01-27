المقبالي: لعبنا مباراة عجمان بكُرة سيئة تسببت في الهدف

أكد حارس مرمى فريق شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن الكرة التي خاض بها الفريق مباراة عجمان، أول من أمس، في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، سيئة جداً، ومعظم حراس المرمى اشتكوا منها، وكانت سبباً في الهدف الذي تلقاه فريقه في مباراة عجمان.

ونجح شباب الأهلي في الفوز على عجمان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة، وحجز «فرسان دبي» مكانه في الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال حمد المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «كرة المباراة سيئة جداً، وهي مختلفة كثيراً عن كرة مباريات الدوري، واشتكى منها كثير من الحراس، وحارس عجمان علي الحوسني، كان يتحدث عنها بعد المباراة، لكن في النهاية نجحنا في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي».

وعن تذبذب أداء الفريق في بعض المباريات الأخيرة على الرغم من تحقيق الفوز، قال المقبالي: «ضغط المباريات من بطولة إلى بطولة قد يكون سبباً في تذبذب المستوى وليس هبوط الأداء، والأهم في هذا التوقيت هو الفوز، ونحن نخوض كل أربعة أيام مباراة، ومن الطبيعي أن يتأثر مستوى الفريق في بعض المباريات».