أناتولي: البطائح تعلّم من فرهاد مجيدي أشياء مهمة في فترة قصيرة

أبدى لاعب البطائح، الكاميروني أناتولي برتراند، سعادته بالانتصار الذي حققه «الراقي» على الوحدة، في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً الدور الإيجابي الذي قام به المدرب الإيراني فرهاد مجيدي.

وقال أناتولي لـ«الإمارات اليوم» إن المدرب مجيدي الذي تولى تدريب فريق البطائح أخيراً لعب دوراً مهماً في ظهور الفريق بشكل جيد أمام «العنابي»، في المباراة التي انتهت بفوز «الراقي» بهدفين دون ردّ، أحرزهما اللاعب الكاميروني بنفسه، ليحقق الفريق الفوز الثالث له في الدوري ويتقدم إلى المركز الـ12 في لائحة الترتيب.

وأوضح: «سعداء جداً بهذا الفوز، حيث إنه جاء في توقيت جيد جداً في ختام الدور الأول، وأمام منافس قوي مثل الوحدة على ملعبه».

وأضاف: «فرهاد مجيدي مدرب كبير، تحدث معنا قبل المباراة حول أهميتها، وصراحة نحن تعلمنا منه أشياء مهمة في فترة قصيرة، لم نتعلمها منذ وقت طويل».

وتابع: «الفوز جعلنا نقضي ليلة رائعة، خصوصاً أن الفريق حقق الانتصار الثاني توالياً، بعدما حققنا الانتصار على العروبة في الجولة الماضية».

وأشار اللاعب الكاميروني إلى أن الفوز يمنح لاعبي البطائح دفعة معنوية قوية قبل بدء مرحلة الإياب، وقال: «من الجيد أن يغادر الفريق المركزين الـ13 والـ14، قبل انطلاق الدور الثاني الذي لا شك أنه سيكون أكثر صعوبة، ويتطلب تركيزاً كبيراً من الفريق للبقاء في الدوري».

وشدّد قائد البطائح على أن سعادته بالانتصار أكبر من فرحته بإحرازه هدفي الفوز، وقال: «كان من المهم أن يواصل الفريق انتصاراته، ونستفيد من فوزنا على منافسنا المباشر العروبة، لذلك أرى أننا حققنا مكاسب كبيرة من هذا الانتصار، وبالنسبة لي لا يهم أن أحرز الأهداف بقدر تركيزي على خدمة الفريق، وأن نتقدّم في لائحة الترتيب».

. الفوز على الوحدة يمنح لاعبي البطائح دفعة معنوية قوية قبل بدء مرحلة الإياب.