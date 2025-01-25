نجم برازيلي في طريقه إلى الوحدة

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الوحدة تقدّم بعرض رسمي لضم اللاعب جادسوم سيلفا، من نادي ريد بول براغانتينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة «يو أو إل» إن نادي الوحدة أبدى استعداده لضم لاعب الوسط البرازيلي مقابل 1.3 مليون يورو.

وأشارت إلى أن جادسوم يرتبط بعقد مع براغانتينو حتى نهاية الموسم الجاري. ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين انضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى فريقه الحالي من كروزيرو في 2021 مقابل 850 ألف يورو، حيث شارك مع براغانتينو في 201 مباراة في مختلف المسابقات، وأحرز هدفين ولعب أربع تمريرات حاسمة وحصل على 53 إنذاراً وبطاقتين حمراوين.

ويمتلك نادي الوحدة مقعداً شاغراً في قائمة اللاعبين الأجانب، عقب انتقال النيجيري فيليب أوتيل، إلى بازل السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

جادسوم شارك مع فريق براغانتينو في 201 مباراة في مختلف البطولات.