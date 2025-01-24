خالد الهاشمي: العين يحتاج «روح النصر»

أكد مدافع فريق العين، الدولي خالد الهاشمي، أن ما كان يحتاج إليه «الزعيم» للعودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، هو الشغف والرغبة والروح التي ظهرت في مباراة النصر ضمن الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مشدداً على أن الفوز انعكس بصورة إيجابية على الحالة النفسية قبل مواجهة الجزيرة، التي ستقام مساء غدٍ، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة على استاد زعبيل.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول ما كان ينقص الفريق لتحقيق أول انتصار منذ بداية العام: «كان ينقصنا الرغبة والشغف وكذلك الروح التي ظهرت في مباراة النصر، أنا أتمنى أن تتواصل هذه الروح في جميع المواجهات التي تنتظرنا».

وأضاف اللاعب الذي يقضي موسمه الثاني مع الفريق: «الظروف كانت صعبة، وكان لابد أن نأخذ ذلك في الحسبان، كان لابد أن نحقق نتيجة إيجابية، لأنه في حال حققنا نتيجة سلبية وغير مرضية، بالتأكيد كان ذلك سينعكس علينا وعلى الحالة النفسية كذلك».

وواصل: «خضنا المباراة بروح إيجابية، ودخلنا ونحن نفكر بصورة إيجابية من أجل أن نحقق انتصاراً نسعد به جماهيرنا بعد النتائج السابقة، الفوز على النصر هو شيء بسيط قدمناه لجماهيرنا على دعمها لنا في ما مضى، وعلينا الآن التفكير في مباراة الجزيرة في كأس رئيس الدولة، وكذلك مباراة الدوري أمام خورفكان التي تليها».

وكان الفوز الكبير على النصر بنتيجة 4-1 قد خلّف حالة إيجابية في غرفة تبديل الملابس عقب نهاية اللقاء، لكونه وضع حداً لهدر النقاط، لكن في المقابل، فإن حظوظ «الزعيم» في المنافسة على لقب الدوري تبدو ضعيفة، إذ يملك 22 نقطة بعد 13 جولة، بفارق 12 نقطة عن الشارقة المتصدر بـ34 نقطة.

ورداً على سؤال حول أهدافهم في الدوري مع اتساع الفارق إلى 12 نقطة، قال الهاشمي: «سنأخذ كل مباراة على حدة، وبعد ذلك نرى ما سيحدث، ولكن كما قلت يجب أولاً أن نهتم بكل مباراة».

وأضاف: «في حال حققنا لقب كأس رئيس الدولة هذا الموسم، فهو ليس كافياً بالنسبة لنا، مع احترامي لكل الفرق الأخرى التي أكنّ لها التقدير، فالخروج بلقب واحد لن يكون لائقاً بنادي العين، وهذا النادي يجب أن يحصل على بطولتين في الموسم».

وواصل اللاعب السابق لفريق بني ياس: «منذ صغري، شاهدت كيف أن نادي العين دائماً ما يحصد بطولتين في كل موسم، لذا بالنسبة لي في حال حققنا بطولة واحدة هذا الموسم، فهذا لا يعني أننا حققنا موسماً ناجحاً».

وكانت مباراة النصر قد شهدت عودة المدافع خالد الهاشمي إلى التشكيلة الأساسية، ليحل مكان زميله كوامي أوتوي، الغائب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وقد ظهر اللاعب بصورة جيدة للغاية، نال بسببها إشادة عدد من الجماهير العيناوية.

وتعليقاً على دعم الجماهير العيناوية ومطالبتها المستمرة للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بمنحه فرصة اللعب، قال الهاشمي: «كما أتقبل الدعم، فإنني أيضاً أتقبل النقد، اللاعب المجتهد لابد أن يحصل على الدعم، وبالنسبة لي أنا دائماً ما أعمل بجد واجتهاد، أتمنى أن تكون لي مسيرة طويلة في هذا النادي الكبير».

واختتم خالد الهاشمي حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز في المباريات الحالية، وترك بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الصيف المقبل لوقتها، وقال: «هذه البطولة بعيدة عن الإدراك حالياً، فهي ستقام في شهر يونيو، ونحن حالياً في يناير ولاتزال هناك خمسة أشهر، ولابد أن نركز في الوقت الحالي على المواجهات التي أمامنا».