يحيى الغساني يتخطى المرحلة الصعبة في إصابته

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن لاعب الفرسان، يحيى الغساني، تخطى المرحلة الصعبة في إصابته، وسيبدأ تدريجياً الالتحاق بالتدريبات في الأيام القليلة المقبلة، للعودة إلى الفريق، وتحقيق الجاهزية البدنية للمباريات المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي سيحدد الفترة المناسبة لعودة اللاعب، وأيضاً تحديد مدة غياب وإصابة النجم سردار آزمون، الذي أصيب في مباراة الجزيرة، الثلاثاء الماضي.

ويغيب يحيى الغساني عن شباب الأهلي منذ عودته من المشاركة في بطولة «خليجي 26» بالكويت مع المنتخب الوطني، حيث لم يخض أي مباراة مع الفريق، وغاب عن مباريات العين، والنصر، والجزيرة، في بطولة الدوري، إضافة إلى الغياب عن بطولة السوبر الإماراتي القطري، وذلك بعد أن كان قد تألق في بطولة الخليج بإحرازه هدفين مع المنتخب الوطني أمام قطر وعمان، قبل أن يودع المنتخب البطولة من الدور الأول.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق فوز مهم على فريق الجزيرة في الجولة الـ13 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 2-1، وذلك رغم تعرض الفريق لعدد كبير من الغيابات، أبرزها بالا، الذي غاب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأيضاً يحيى الغساني للإصابة، كما خرج اللاعب، سردار آزمون، من أول دقائق المباراة أمام الجزيرة لإصابته، ولكن رغم ذلك نجح في تجاوز واحدة من أهم المباريات.

وقال عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «مواجهة الجزيرة كانت جداً صعبة، خصوصاً أنها أقيمت بعد مباراة خارجية، والتتويج بلقب السوبر القطري، ومن الطبيعي أن يخدمك الفوز بالبطولة معنوياً في المباريات التي تليها، لكنه في بعض الأوقات تكون سبباً للتراخي، وقد نجح الجهازان الفني والإداري واللاعبون، ولله الحمد، في تهيئة أنفسهم قبل خوض المباراة الصعبة أمام الجزيرة».

وأضاف: «الجزيرة يضم لاعبين مميزين، وهو من المنافسين المباشرين على البطولة، المباراة لم ترتقِ إلى الشكل الفني الذي ننتظره، ولكن الأهم هو النقاط الثلاث التي ستدعمنا في المباريات المقبلة بمختلف البطولات، خصوصاً أننا سنخوض مباراة صعبة جداً في كأس رئيس الدولة، أمام عجمان».

وتابع: «المسابقة مختلفة وعزيزة وغالية جداً علينا، وفريق عجمان من الفرق القوية، وسبق له الحصول على بطولة كأس رئيس الدولة، ودائماً مباريات الكؤوس لا تعرف ما يحدث بالدوري، وفريق عجمان حقق نتائج قوية في الفترة الأخيرة، وسجل انتصارين متتاليين، وهو ما يجعل المباراة صعبة، ونأمل أن نكون في الجاهزية المطلوبة لهذه المباراة في هذه المرحلة الصعبة».

ويلتقي فريق شباب الأهلي مع عجمان في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، غداً، على استاد خالد بن محمد في الشارقة.