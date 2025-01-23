فريق «تنايا» يفوز بكأس «الثماني» في بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر

توج فريق تنايا بطلا للمرحلة الأولى من مسابقة الثماني ضمن منافسات بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر داخل«النفق الهوائي» التي أقيمت في جزيرة ياس بأبوظبي بينما من المقرر ان تختتم اليوم منافسات التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً.

وكانت نتائج مسابقة «الثماني» التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 8 قافزين قد أظهرت تفوقا واضحا لفريق تنايا الذي حقق العلامة الكاملة في ثلاث جولات من 10 جولات خاضها في البطولة منفردا بالصدارة برصيد 224 نقطة، وتبعه في المركز الثاني فريق كوزباس ارينا برصيد 182 نقطة، فيما جاء فريق نومادس في المركز الثالث برصيد 157 نقطة ثم ايروسينا رابعا برصيد 137 نقطة.

وأكد نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية، يوسف الحمادي أن البطولة شهدت نجاحات ومكاسب فنية وترويجية غير مسبوقة بسبب البنية التحتية الرائعة التي تمتلكها الدولة والمتمثلة في النفق الهوائي الأضخم في العالم.

وقال الحمادي في تصريحات صحافية إن البطولة تضمنت منافسات في سباق القفز لمجموعة من الفئات ممثلة في المطاردة الفردية، وسباق التتابع، والسباق النهائي.