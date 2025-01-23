تعديلات على مباريات دوري اليد بسبب المشاركات الخارجية

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد تعديلاً على جدول مباريات الدور التمهيدي في مسابقة الدوري العام، طالت الجولات من السادسة وحتى الـ11، في ظل الاستحقاقات والارتباطات لأندية الدولة، ممثّلة بالشارقة ودبا الحصن وشباب الأهلي ومليحة، في البطولات الدولية والمشاركات الخارجية.

وتشارك أندية الشارقة ودبا الحصن ومليحة في النسخة الثامنة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية، التي انطلقت، أمس، على صالة نادي الشارقة وتمتد حتى 28 الجاري، متبوعة بمشاركة شباب الأهلي في بطولة ودية في السعودية، من 26 الجاري إلى 31 من الشهر نفسه، ومن ثم استحقاق الشارقة في مباراة السوبر الإماراتي - البحريني في الثامن من الشهر المقبل، فيما يمثّل دبا الحصن الدولة في البطولة الخليجية الـ41 للأندية أبطال الكؤوس، المقررة إقامتها في عُمان من 13 إلى 25 فبراير المقبل.

وتم تحديد المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في الدوري بعد أن تم نقل مباراة الشارقة وشباب الأهلي في الجولة السادسة، المقررة في الرابع من فبراير، لتقام في 15 من الشهر ذاته، كما تم نقل مباراتَي الشارقة والوصل ودبا الحصن والنصر لحساب الجولة السابعة، التي كانت مقررة في الثامن من فبراير المقبل، لتقام يومَي 25 منه والخامس من مارس المقبل.

وسجلت الجولة الثامنة، المقرر انطلاقها في 15 الشهر المقبل، نقل مباراة دبا الحصن والشارقة لتقام في 15 مارس، ليتم أيضاً نقل مباراة الوحدة ودبا الحصن لحساب الجولة التاسعة من 22 فبراير إلى الخامس من أبريل المقبل.

وطال التغيير الجولة العاشرة التي تقام في 28 فبراير مباراة دبا الحصن وشباب الأهلي التي تم تحديد موعد جديد لها في 25 مارس المقبل، كما تم نقل مباراة شباب الأهلي ومليحة لحساب الجولة الـ11 من الثامن من مارس المقبل، لتقام في 15 من الشهر ذاته.