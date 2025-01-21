بالأربعة.. العين يضمن «النصر»

عاد العين مجددا إلى سكة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه النصر 4-1، في المباراة التي جرت بينهما على استاد هزاع بن زايد.

وتقدم العين عن طريق كاكو، الذي افتتح له باب التسجيل بعد تمريرة استقبلها داخل الصندوق من زميله فيليبي سالوموني، فسددها بيسراه في مكان صعب «12».

وعزز سفيان رحيمي من تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، بعد مجهود فردي مميزه ليضع الكرة في الأخير من تحت أقدام حارس النصر «24».

وعاد سفيان رحيمي ليتلاعب بدفاع النصر وحارس مرماه، ويمرر كرة على طبق من ذهب إلي محمد عوض الله ليضعها بسهوله في الشباك «72».

وواصل رحيمي تألقه مسجلا الهدف الرابع بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة لم يُفلح الحارس في التصدي لها «76».

وسجل ناصر النعيمي هدف تقليص الفارق للنصر بعدما صدقت على شرعيته تقنية (الفار) «89».

وارتقى العين بهذا الانتصار إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، وهو نفس رصيد النصر، الذي بقي خامسا بفارق المواجهات المباشرة.