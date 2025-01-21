الجزيرة يتحدى فريقاً لا يخسر.. والعين يأمل «النصر»

سيكون استاد راشد في دبي، في الساعة 17:05 من عصر اليوم، مسرحاً لأولى مواجهات الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بين شباب الأهلي بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، وضيفه الجزيرة بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة.

ويعيش «فرسان دبي»، الوصيف برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام دبا الحصن، حالة معنوية مرتفعة بعد تتويجه بلقب «درع التحدي الإماراتي - القطري»، إثر فوزه على الريان بنتيجة (3-1)، كما يقدم الفريق موسماً استثنائياً، لاسيما أنه لم يتذوق طعم الخسارة في 11 مباراة خاضها منذ بداية الموسم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي، وفي المقابل يبحث الجزيرة، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة، عن الاستقرار في نتائجه بعد سلسلة من الأداء المتباين في الجولات الماضية، التي عاش خلالها جميع احتمالات نتائج كرة القدم بتذوق طعم الانتصار وحسرة التعادل ومرارة الخسارة، ويأمل الجزيرة استغلال هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في العودة إلى المربع الذهبي والمنافسة على المراكز الأولى.

لقاء متكافئ

ويستضيف خورفكان نظيره عجمان في مواجهة متوازنة يشعلها الفارق الضئيل بين الفريقين في الترتيب، وذلك عند الساعة 17:05 عصراً على استاد صقر بن محمد القاسمي. ويعاني خورفكان، صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، عدم الاستقرار على مستوى الأداء والنتائج، حيث قدم موسماً متذبذباً. الفريق يطمح لتحقيق انتصار على أرضه يعزز من موقعه في جدول الترتيب ويبعده عن دائرة الخطر. وفي المقابل، يدخل عجمان، الذي يحتل المركز الـ10 برصيد 13 نقطة، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير في الجولة الماضية على العين بنتيجة (4-2)، هذا الانتصار منح الفريق دفعة معنوية كبيرة وأعاد الثقة لعناصره، وهو ما يسعى للبناء عليه في هذه المواجهة لتحقيق نتيجة إيجابية.

مواجهة نارية

تتجه الأنظار في الساعة 20:00 مساء نحو استاد هزاع بن زايد، الذي يستضيف قمة من العيار الثقيل بين العين والنصر.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً، ستكون فيها الأنظار مصوبة على المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي سبق له تدريب العين، ويقود حالياً فريق النصر.

ويدخل العين اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، لكنه يمر بفترة صعبة غابت فيها الانتصارات عن الفريق منذ بداية العام الحالي، إذ يجد الفريق نفسه تحت ضغط جماهيري كبير لاستعادة نغمة الفوز ومصالحة عشاقه بعد سلسلة من النتائج المخيبة. أما النصر، صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيظهر بمستوى مميّز هذا الموسم، وسيدخل المواجهة منتشياً بتتويجه بطلاً لكأس السوبر الإماراتي القطري بتغلبه على فريق قطر القطري (5-1)، ويسعى النصر لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية تُبقيه قريباً من مراكز الصدارة.

. «الزعيم» يمر بفترة صعبة.. و«العميد» يدخل المواجهة منتشياً بالسوبر.