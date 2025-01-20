جولة «بطل الشتاء» عامرة بالمواجهات الثقيلة

يسدل الستار على مواجهات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة الجولة الـ13، على مدار ثلاثة أيام بداية من الغد الذي سيشهد مواجهات من العيار الثقيل، تفرض الغموض حول لقب «بطل الشتاء» الذي لايزال حائراً بين الشارقة «المتصدر» برصيد 31 نقطة، ومطارده شباب الأهلي (29 نقطة)، الذي لديه مباراة مؤجلة مع دبا الحصن.

ويقص شباب الأهلي، المنتشي بتحقيقه لقب درع التحدي الإماراتي - القطري بعد الفوز على الريان القطري بنتيجة 3-1، شريط مباريات الجولة، باستضافته الجزيرة على استاد راشد في دبي، في الساعة 17:05 من عصر الغد، وتحمل المباراة طابعاً تنافسياً خاصاً، إذ يسعى شباب الأهلي لاستعادة الصدارة، منتظراً هدية من جاره الوصل بالفوز على الشارقة في لقاء يجمع الطرفين، بعد غد، وفي المقابل يطمح الجزيرة، الخامس بـ21 نقطة، إلى إنهاء الدور الأول بين الأربعة الكبار.

وتتواصل الإثارة مع القمة الثانية بين العين والنصر، في الثامنة من مساء الغد، على استاد هزاع بن زايد، إذ يمر «الزعيم» بفترة من سوء النتائج، ويحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، فيما يعيش النصر صاحب المركز الرابع بـ22 نقطة، حالة من المعنويات المرتفعة بعد فوزه بكأس السوبر الإماراتي القطري على حساب فريق قطر بنتيجة 5-1.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الساعة الثامنة من مساء بعد غد، عندما يستضيف الوصل ضيفه الشارقة في مواجهة قوية على استاد زعبيل، إذ يدخل «الإمبراطور»، حامل اللقب وصاحب الأرض الذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، اللقاء مدفوعاً بالمعنويات العالية، عقب تتويجه بلقب درع السوبر الإماراتي القطري على حساب السد القطري بفوزه 1-صفر، أما الشارقة، المتصدر برصيد 31 نقطة، فيرفع شعار الانتصار لمواصلة البقاء في القمة، بانتظار نتيجة المباراة المؤجلة من الجولة الماضية لمطارده شباب الأهلي أمام دبا الحصن، والمقررة في الرابع من فبراير المقبل.

وتختتم القمم الخميس في الساعة 17:05 عصراً، بلقاء الصاعدين اللذين يتذيلان جدول الترتيب في الوقت نفسه، إذ يحل دبا الحصن، صاحب المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط، ضيفاً على العروبة، المتذيل بثلاث نقاط.

وفي بقية المواجهات، يستضيف خورفكان، صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، عجمان، الذي يحتل المركز العاشر بـ13 نقطة، في الساعة 17:05 من عصر الغد، ويستقبل اتحاد كلباء، صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بعد غدٍ، نظيره بني ياس، الذي يحتل المركز الـ11 بتسع نقاط، في الساعة 17:05 عصراً.

وتختتم الجولة، الخميس المقبل، بمواجهة قوية على استاد آل نهيان، إذ يستضيف الوحدة، صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، نظيره البطائح، الذي يحتل المركز الـ12 بثماني نقاط، في الساعة الثامنة مساءً، وستشهد المباراة الظهور الأول للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي في قيادة البطائح.

. شباب الأهلي يواجه الجزيرة وعينه على هدية كبيرة من مباراة الوصل مع الشارقة.

