فوز الذيد و«غلف يونايتد» في دوري «الأولى»

فاز الذيد على مضيفه دبا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل للفائز لاحج النوفلي في الدقيقة الاولى من زمن المباراة، والبرازيلي لوكاس سيلفا (30)، بينما سجل لأصحاب الارض البرازيلي ديوغو فارياس (72).

وتجمد رصيد دبا عند النقطة 22 في المركز الرابع، بينما اصبح رصيد الذيد 14 في المركز الثامن.

وفاز «غلف يونايتد» على «غلف إف سي» بهدف نظيف سجله عبدالله مهدي (90+6)، ليصعد «غلف يونايتد» للمركز 13 برصيد 7 نقاط بينما تراجع «غلف إف سي» للمركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وتعادل الحمرية بملعبه مع «مجد» (2-2) حيث سجل لاصحاب الأرض النيجيري إبراهيم هارونا (18) وحمد جاسم (90+1)، فيما سجل لفريق «مجد» الجامايكي لامار والكر (35) والغاني كواكو بواتينغ (56).

وأصبح رصيد الحمرية 12 نقطة في المركز العاشر، و«مجد» 8 نقاط في المركز الـ.12