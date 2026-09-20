علي مبخوت وفهد خميس ثابتان في قائمة «توب 10 هدافي الخليج» التاريخية

تقترب كأس الخليج من موعد انطلاق نسختها الـ27 في مدينة جدة السعودية، من 23 الجاري إلى السادس من أكتوبر، وسط ترقب جماهيري كبير لظهور نجوم جدد وكتابة أسماء جديدة في سجلات البطولة العريقة.

ومع اقتراب صافرة البداية، تتجه الأنظار مبكراً إلى سباق الهدافين، لمعرفة اللاعب القادر على خطف الأضواء والتتويج بالحذاء الذهبي، في بطولة طالما صنعت نجومية عدد كبير من مهاجمي المنطقة. وبينما يبحث الجيل الحالي عن أرقام جديدة، تبقى حصيلة الأساطير السابقين حاضرة، وعلى رأسها رقم الكويتي جاسم يعقوب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفاً.

1- جاسم يعقوب (الكويت) 18 هدفاً

يتربع الكويتي جاسم يعقوب على صدارة الهدافين التاريخيين لكأس الخليج برصيد 18 هدفاً، سجلها خلال ثلاث نسخ فقط. بدأ مشواره في خليجي 2 في السعودية عام 1972 بإحراز ثلاثة أهداف، ثم تُوج هدافاً لخليجي 3 في الكويت عام 1974 بعدما سجل ستة أهداف، قبل أن يقدم أفضل حصيلة له في خليجي 4 بقطر عام 1976 بتسجيل تسعة أهداف، ليتوج هدافاً للمرة الثانية توالياً ويرفع رصيده إلى 18 هدفاً، وهو رقم صامد منذ ذلك الحين.

2- ماجد عبدالله (السعودية) 17 هدفاً

ويحتل السعودي ماجد عبدالله المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 17 هدفاً، سجلها خلال خمس مشاركات متتالية خاض خلالها 26 مباراة. وبدأ أسطورة الكرة السعودية مشواره في خليجي 5 بالعراق عام 1979، وسجل سبعة أهداف وضعته ثانياً في ترتيب الهدافين. وفي خليجي 6 في الإمارات عام 1982 أحرز ثلاثة أهداف وتقاسم لقب الهداف، ثم سجل هدفاً في خليجي 7، وأربعة أهداف في خليجي 8، واختتم مشاركاته بهدفين في خليجي 9 في السعودية عام 1988.

3- حسين سعيد (العراق) 17 هدفاً

يتقاسم العراقي حسين سعيد المركز الثاني مع ماجد عبدالله برصيد 17 هدفاً، لكنه ينفرد بالرقم القياسي لأكبر حصيلة تهديفية في نسخة واحدة من البطولة. وسجل سعيد 10 أهداف في خليجي 5 في العراق عام 1979، ليتوج هدافاً للنسخة ويسهم في قيادة منتخب بلاده إلى اللقب، ثم أضاف سبعة أهداف في خليجي 7 في سلطنة عمان عام 1984، وحصل خلالها على جائزتي الهداف وأفضل لاعب، ليصل مجموع أهدافه في كأس الخليج إلى 17 هدفاً.

4- جاسم الهويدي (الكويت) 14 هدفاً

يحتل الكويتي جاسم الهويدي المركز الثالث في القائمة التاريخية برصيد 14 هدفاً، بعدما ترك بصمة تهديفية بارزة في مشاركاته الخليجية. وبدأ مشواره في خليجي 11 بالدوحة عام 1992 وسجل هدفاً واحداً، قبل أن يصل إلى قمة تألقه في خليجي 14 في البحرين عام 1998، عندما سجل تسعة أهداف وتُوج هدافاً للبطولة، وهي ثاني أعلى حصيلة للاعب في نسخة واحدة خلف رقم حسين سعيد. وأضاف أربعة أهداف في خليجي 15 في السعودية عام 2002.

5- فيصل الدخيل (الكويت) 14 هدفاً

يشارك الكويتي فيصل الدخيل مواطنه جاسم الهويدي المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، بعدما سجل أهدافه خلال ثلاث نسخ من البطولة. وكانت انطلاقته في خليجي 4 في قطر عام 1976، وقدم خلالها واحدة من أبرز مشاركاته، بعدما أحرز ثمانية أهداف وحل ثانياً في قائمة الهدافين خلف جاسم يعقوب. وأضاف هدفاً واحداً في خليجي 5 في العراق عام 1979، قبل أن يعود في خليجي 8 في البحرين عام 1986 ويسجل خمسة أهداف، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 14 هدفاً.

6- منصور مفتاح (قطر) 13 هدفاً

يعد القطري منصور مفتاح أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب القطري في كأس الخليج، برصيد 13 هدفاً سجلها خلال ست نسخ. وبدأ مشاركاته في خليجي 4 بالدوحة عام 1976 وسجل خمسة أهداف، ثم أحرز هدفاً في خليجي 5 وآخر في خليجي 6، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في خليجي 7 بسلطنة عمان. وبعد غيابه عن خليجي 8، عاد في خليجي 9 وسجل هدفاً، ثم أضاف هدفين في خليجي 10 في الكويت عام 1990، ليختتم مشواره بـ13 هدفاً.

7- علي مبخوت (الإمارات) 13 هدفاً

يأتي الإماراتي علي مبخوت ضمن نخبة الهدافين التاريخيين برصيد 13 هدفاً، بعدما تألق في أربع نسخ من كأس الخليج. وبدأ مشاركاته في خليجي 21 وسجل هدفين، ثم تُوج هدافاً لخليجي 22 في السعودية عام 2014 برصيد خمسة أهداف. وأضاف هدفاً في خليجي 23 في الكويت، قبل أن يكرر إنجازه في خليجي 24 بالدوحة عام 2019، عندما سجل خمسة أهداف وتُوج هدافاً للمسابقة للمرة الثانية. وبذلك أصبح الهداف التاريخي للإمارات في البطولة، متقدماً على فهد خميس.

8- بدر المطوع (الكويت) 12 هدفاً

سجل الكويتي بدر المطوع 12 هدفاً في كأس الخليج، ليحتل المركز الرابع في القائمة التاريخية بالمشاركة مع مواطنه يوسف سويد. وخاض المطوع نسخاً عدة من البطولة، وبدأ مشاركاته في خليجي 16 بالكويت عام 2003، ثم واصل حضوره في النسخ التالية، قبل أن يتوج هدافاً لخليجي 20 في اليمن عام 2010 برصيد ثلاثة أهداف. وتمثل مسيرته نموذجاً للاستمرارية، إذ حافظ على حضوره في البطولة عبر أجيال مختلفة، ورفع رصيده إلى 12 هدفاً.

9- يوسف سويد (الكويت) 12 هدفاً

يشارك الكويتي يوسف سويد مواطنه بدر المطوع المركز نفسه برصيد 12 هدفاً، لكنه حقق معظم حصيلته في الحقبة الذهبية الأولى للبطولة. وسجل سويد سبعة أهداف في خليجي 5 بالعراق عام 1979، ثم أضاف ثلاثة أهداف في خليجي 6 في الإمارات عام 1982، وتقاسم لقب هداف النسخة مع السعودي ماجد عبدالله والإماراتي سالم خليفة والبحريني إبراهيم زويد. وأكمل رصيده بهدفين في خليجي 8 في البحرين عام 1986، ليصل إلى 12 هدفاً.

10- فهد خميس (الإمارات) 10 أهداف

يحتل الإماراتي فهد خميس موقعاً بارزاً بين هدافي كأس الخليج برصيد 10 أهداف، وهو الرقم الذي يتقاسمه تاريخياً مع القطري محمود صوفي والسعودي ياسر القحطاني. وشارك خميس في أربع نسخ بين 1982 و1990، وسجل هدفين في خليجي 6 في الإمارات، وهدفاً في خليجي 7 في عمان، قبل أن يتوج هدافاً لخليجي 8 بالبحرين عام 1986 برصيد ستة أهداف، ثم اختتم مشاركاته بهدف في خليجي 10 في الكويت، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف.