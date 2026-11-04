ليلة قلب الطاولة.. فناربخشه وريال مدريد يقلبان الطاولة على ليفربول وأيك

سجل ​فناربخشه هدفين في الشوط الثاني ليفوز ‌3-2 ​على ضيفه ليفربول الذي تعرض لخسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأحرز البديل فيدريكو فالفيردي هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود ريال مدريد للانتصار بالنتيجة ⁠ذاتها على مضيفه أيك أثينا اليوم الأربعاء.

ولم تكن بداية ليفربول توحي بخسارته للقاء في تركيا بعدما تقدم عبر تري نيوني ‌في الدقيقة 25، لكن ميسون جرينوود أدرك التعادل بعد أربع دقائق من ركلة حرة ‌غيرت اتجاهها.

وأعاد ألكسندر إيساك التفوق للفريق ‌الإنجليزي في الدقيقة 69 بعد تمريرة من ‌كودي جاكبو، لكن ‌أرشي براون سجل هدف التعادل لفناربخشه في الدقيقة 73 ثم ​قدم التمريرة ‌الحاسمة لهدف ​فيدات موريكي بعدها بست دقائق ⁠لينتزع صاحب الأرض فوزه الأول في مرحلة الدوري ويرفع رصيده إلى خمس نقاط ​في ⁠المركز 19.

وتجمد ⁠رصيد ليفربول عند تسع نقاط في المركز الخامس.

وفي نفس التوقيت، قلب ريال مدريد ⁠تأخره مرتين في اليونان ليواصل سلسلة انتصاراته في المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية.

وسجل أبو بكر كويتا هدفاً وصنع الآخر لزميله ستافرو بيلو لكن جود بلينجهام وكيليان مبابي وفالفيردي انتزعوا الفوز لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

وتعرض كويتا للطرد قرب ​النهاية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر. ويحتل أيك أثينا المركز 30 وله ​ثلاث نقاط.