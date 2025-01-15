الرياضي اللبناني يغيب عن بطولة دبي الدولية لكرة السلة

كشف رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية اللواء إسماعيل القرقاوي، غياب فريق الرياضي اللبناني «حامل اللقب» عن النسخة الـ 34 المقررة بصالة نادي النصر خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى الثاني من فبراير المقبل.

وقال القرقاوي لـ «الإمارات اليوم»: «اعتذار الرياضي اللبناني لن يؤثر على المستوى الفني للبطولة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في محاولات إقناع النادي للتواجد في النسخة الـ 34».

وأوضح: «تربطنا علاقة قوية مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة والأندية اللبنانية، خصوصاً أن قرار اعتذار الرياضي جاء وفق ما أكده النادي لعدم الجاهزية الفنية بجانب صعوبة استقدام محترفين أجانب على مستوى عالٍ».

وأضاف: «حاولت اللجنة المنظمة العليا مساعدة الرياضي في تذليل عقبات التعاقد مع محترفين، إلا أننا في نهاية المطاف نحترم قراره».

وتابع: «تسجل النسخة الحالية تواجد فريقين من الفلبين يتمتعان كل منهما بقواعد جماهيرية منفصلة عن الآخر، ما يعد بنسخة استثنائية جديدة».