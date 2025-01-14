حارس حتا يحافظ على شباكه خالية 5 مباريات في «الهواة»

نجح حارس مرمى الفريق الأول لنادي حتا، سالم خيري، في الحفاظ على شباك فريقه خالية من الأهداف في خمس مباريات (كلين شيت) من ضمن 10 مباريات خاضها الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، منها أربع مباريات متتالية قادت الفريق لنيل 12 نقطة ثمينة وصعدت بالفريق للمركز الخامس برصيد 18 نقطة، وبات على بعد أربع نقاط من مركز الوصيف، وخاض حتا مباراة أقل من المتصدر والوصيف، بالمقابل سجل فريق الظفرة ست مباريات «كلين شيت» غير متتالية ومن خلال 11 مباراة.

وتحققت انتصارات حتا بالشباك النظيفة أمام كل من فرق مجد (2-0) والظفرة (1-0)، والذيد (3-0)، ودبا (1-0)، إضافة إلى المباراة الافتتاحية للدوري أمام الفجيرة (1-0)، وذلك في رقم فني مميز للحارس خيري في الموسم الحالي.

بدوره، وصف الحارس سالم خيري مباريات الموسم الحالي بأنها أكثر قوة من الناحية الهجومية مقارنة بالموسم الماضي، لوجود مهاجمين مميزين في مختلف فرق الدوري، ما جعل مهمة حرّاس المرمى صعبة، مشيداً بجهود المدرب محمد جلبوت التي عززت من قدرته على حفظ المرمى نظيفاً، ودور مدرب الحراس البرازيلي دياغو الذي يساعده في تقديم مباريات جيدة.

وقال خيري لـ«الإمارات اليوم»: «نجاح الحارس من نجاح زملائه في الفريق، ولا يمكن للحارس أن يذود عن مرماه بشكل متقن وحده، وأنا سعيد بالانسجام الفني العالي مع زملائي، خصوصاً في خط الدفاع، ونحظى بدعم عالٍ من مجلس إدارة النادي، ما أسهم بتقوية الروح الرياضية بين أفراد الفريق».

وأضاف: «الموسم لايزال طويلاً، وتعليمات المدرب هي أن يركز الفريق في كل مباراة دون النظر إلى سواها، وهو جزء مهم من نجاحنا، وهدفنا مواصلة المردود الفني الجيد للمزيد من النتائج الإيجابية المفرحة».

وتابع: «فريق حتا نافس في كل المواسم بشكل دائم، لذلك سيبقى في الواجهة التنافسية دائماً، وسنعمل كل شيء لتحقيق الأهداف المرسومة لمجلس إدارة النادي».