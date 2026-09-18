المنذري: كل الدعم لثلاثي حراسة المرمى.. وثقتي كبيرة بالعودة إلى «الأبيض»

أكد حارس مرمى كلباء والمنتخب الوطني سابقاً، سلطان المنذري، دعمه ومساندته للحراس الثلاثة خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في تدريبات المنتخب الوطني استعداداً لبطولة «خليجي 27» المقررة في السعودية خلال سبتمبر الجاري.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني حراس مميزون، ويمتلكون إمكانات فنية عالية وروحاً رياضية مميزة، وأتمنى لهم التوفيق في مهمتهم، لأن نجاح المنتخب الوطني هو الأهم بالنسبة لنا جميعاً، وأقدم لهم كل الدعم والمساندة».

وأضاف: «مازلت أنتظر دعوة العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، وثقتي كبيرة بأنني سأعود إلى «الأبيض» في الفترة المقبلة، وسأواصل العمل وتقديم أفضل ما لدي مع كلباء، خصوصاً أنني أشعر بأن مستواي يتطور من مباراة إلى أخرى، وأتمنى تعزيز ذلك بالعودة إلى المنتخب».وتابع: «اللعب مع المنتخب الوطني شرف كبير لأي لاعب، ولذلك فإن الانتظار لا يعني التوقف عن العمل، وإنما الاستمرار في الاجتهاد وإثبات الجاهزية، مع احترامي الكامل لخيارات الجهاز الفني».

أرقام لافتة

وخاض المنذري خمس مباريات مع كلباء في الموسم الحالي، وقدم خلالها مستويات لافتة، وبرز بتقييم بلغ 7.2 درجات وفق موقع «SofaScore»، إلى جانب تصدياته المؤثرة، خصوصاً في مواجهة النصر، التي أسهم خلالها في خروج فريقه بالتعادل، قبل أن يواصل ظهوره الجيد في الفوز على عجمان 3-2.

وتعكس مشاركاته الخمس، إلى جانب تصدياته المؤثرة في المباريات، جاهزيته الفنية ورغبته في المنافسة مجدداً على مكان في قائمة المنتخب الوطني.