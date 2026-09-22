نعمت عباس: خالد عيسى على مقربة من تسجيل بصمة فردية في تاريخ كأس الخليج

أكد خبير ومدرب حراس المرمى، العراقي نعمت عباس، أن حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي العين، خالد عيسى، يمتلك من الخبرة والإمكانات ما يؤهله للتعامل مع ضغوط البطولات والمباريات الكبيرة، مشيراً إلى أن مشاركاته السابقة في كأس الخليج تؤكد قدرته على الظهور في المواعيد المهمة، وأنه أمام فرصة جديدة لإضافة إنجاز فردي إلى سجله في البطولة.

وقال نعمت عباس لـ«الإمارات اليوم»: «بات خالد عيسى على مقربة من تسجيل بصمة فردية مميّزة في تاريخ كأس الخليج، بعدما سبق له أن كتب أحد أبرز الأرقام في البطولة، عندما حافظ على نظافة شباكه لمدة 510 دقائق متتالية في خليجي 23 بالكويت عام 2017، وحصل خلالها على جائزة أفضل حارس في البطولة».

وأضاف: «قيمة حارس المرمى لا تقاس فقط بعدد التصديات، وإنما بقدرته على التأثير في نتائج المباريات، والتعامل مع الضغوط، والمحافظة على التركيز طوال البطولة، وخالد عيسى يمتلك الخبرة التي تساعده على التعامل مع هذه الظروف».

وتابع: «بطولات الخليج أدت دوراً مهماً في صناعة أجيال من حراس المرمى، بعدما وفرت لهم منافسة قوية، وحضوراً جماهيرياً وضغوطاً كبيرة، إلى جانب التطور الفني والاحترافي الذي شهدته المنتخبات الخليجية على مدار السنوات الماضية».

وأشار نعمت عباس إلى أن مسيرة خالد عيسى في كأس الخليج ارتبطت بشكل خاص بخليجي 23، عندما حافظ حارس العين على نظافة شباكه خلال مباريات البطولة، وصولاً إلى 510 دقائق من الصمود، موضحاً أن «هذا الرقم تجاوز ما حققه حارس مرمى منتخب الكويت أحمد الطرابلسي في (خليجي 3)، مستفيداً من امتداد مباراتَي نصف النهائي والنهائي إلى الوقت الإضافي».

وختم: «مع اقتراب نسخة جديدة من البطولة، يصبح خالد عيسى أمام فرصة لتحويل خبرته السابقة إلى إنجاز فردي جديد، خصوصاً أن سجل كأس الخليج لايزال يحتفظ بمساحة لأسماء جديدة تنضم إلى قائمة أصحاب الأرقام واللحظات الاستثنائية في تاريخ حراسة المرمى الخليجية، إلى جانب نخبة من الحراس الذين تركوا بصمتهم في البطولة، ومنهم سعيد صلبوخ، وعبدالقادر حسن، ومحسن مصبح، وماجد ناصر، وعلي خصيف، وغيرهم».