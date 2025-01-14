المنصوري بطل سباق خورفكان للدرّاجات

فاز درّاج شباب الأهلي والمنتخب الوطني، جابر المنصوري، بسباق خورفكان لدرّاجات الطريق الذي أقيم، أول من أمس، بمشاركة 86 درّاجاً من 15 فريقاً من أندية الدولة والهواة، لمسافة 130 كلم، ونظمه اتحاد الدرّاجات ضمن الدوري المحلي، ونجح المنصوري في الفوز بفئة الكبار وحلَّ زميله من شباب الأهلي بول غريغا، في المركز الثاني وسعيد حسن من نادي أبوظبي في المركز الثالث، وفي فئة تحت 23 سنة، فاز خالد النعيمي من فريق أبوظبي للدرّاجات بالمركز الأول، وحلَّ ماكسيم أورينخوف من نادي النصر ثانياً، وجاء نيكولاي أسلموفيتش من نادي أبوظبي ثالثاً، وفي سباق الهواة «الماستر»، فاز سعد البلوشي من (ABH) بالمركز الأول، وجاء محمد السعيدي من فريق تورك ثانياً.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الدرّاجات، الدكتور ياسر الدوخي، في تصريحات صحافية: «المنافسة كانت قوية بين الفرق المشاركة في البطولة، خصوصاً الشباب الصاعدين في المنتخبات الوطنية الذين اكتسبوا خبرات لتمثيل المنتخب، وشاهدنا خلال السباق فوز خالد النعيمي بفئة تحت 23 عاماً وهو من منتخب الشباب وهو ما يشير إلى درّاج صاعد بقوة في الفترة المقبلة».