إيسايلا: عودتي لتدريب بني ياس لأسباب شخصية

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، إنه عاد لتدريب «السماوي» بعد عامين لأسباب شخصية تتمثل في رغبته في رد الجميل للفريق، تقديراً للسنوات الرائعة التي قضاها معه في بداية مشواره في الإمارات، وذلك من خلال مساعدته على الابتعاد عن دائرة الخطر، إذ تفصله ثلاث نقاط فقط عن دوامة الهبوط.

منذ بداية الموسم الحالي لا يمر بني ياس، الذي يملك تسع نقاط ويجلس في المركز الـ11، بأفضل حالاته، إذ لم يتذوق طعم الانتصار في تسع مباريات متتالية في دوري أدنوك للمحترفين، ويعود آخر فوز له إلى 20 سبتمبر من العام الماضي، حينما تخطى منافسه عجمان بنتيجة 3-1، ومن بعدها تعادل في ثلاث مباريات وخسر ست مباريات، علماً بأنه في المجمل حقق انتصارين فقط.

وقال المدرب إيسايلا لإذاعة «توتال إف إم» الرومانية: «لقد عدت إلى الفريق لأسباب شخصية، أولاً بقي بني ياس في روحي، وقضيت هنا ثلاث سنوات رائعة، وكانت أول ثلاث سنوات لي في الإمارات، الموسم الأول وعلى وجه الخصوص كان رائعاً، وكنا منافسين على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، كما وصلنا إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وقدمنا مباراة رائعة وقتها، وقد أعرب الجميع عن تقديرهم لنا، ولاحقاً أصبح الأمر أكثر صعوبة، وتغيرت أشياء كثيرة».

وأضاف: «الآن شعرت بأنني بحالة جيدة حقاً، وربما شعرت كذلك بأنني مدين بشيء لهذا النادي الذي يمر حالياً بوضعية صعبة، على الرغم من أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، فإنني أثق بأننا سنعود ونخرج من منطقة الخطر».

وخاض دانيال إيسايلا مباراته الأولى مع بني ياس، في الجولة الماضية، من الدوري أمام فريق الوصل التي انتهت بالتعادل السلبي، وظهر الفريق خلالها بشخصية مختلفة تماماً، وكان الطرف الأفضل هجومياً ونجح في إحراج حامل اللقب، ما يعكس بوادر عودة الفريق إلى المسار الصحيح.

ويمتلك المدرب الروماني فرصة ذهبية خلال فترة التوقف القصيرة، التي تستمر حتى 24 يناير الجاري، لإعادة ترتيب أوراق الفريق، وسيكون اختباره المقبل مواجهة اتحاد كلباء خارج الديار ضمن الجولة الـ13 من الدوري، قبل أن يصطدم بالشارقة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وهي المباراة المقررة على استاد هزاع بن زايد.

دانيال إيسايلا:

. قضيت مع بني ياس أول 3 سنوات لي في الإمارات.

. أثق في أننا سنعود ونخرج من منطقة الخطر.