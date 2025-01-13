تحديد ملاعب وتوقيتات "السوبر الإماراتي القطري"

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن تفاصيل وتوقيت مباراتي كأس السوبر وكأس التحدي اللتان ستقامان في الإمارات يومي 17 و19 يناير الجاري على التوالي.. التفاصيل على النحو التالي:

كأس السوبر

مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري، تقام بين النصر الإماراتي وقطر القطري الساعة 7:45 مساء الجمعة 17 يناير الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي.

كأس التحدي

مباراة كأس التحدي الإماراتي القطري تقام بين نادي الوحدة الإماراتي ونادي الوكرة القطري الساعة 7:45 مساء الأحد 19 يناير الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بإمارة أبوظبي.

مباراتان في قطر

يذكر أن بطولة السوبر الإماراتي القطري يتخللها أربع مباريات، منها مباراتان في الإمارات التي تم تحديدها، ومباراتان في قطر (الدوحة) ستقام الأولى يوم 16 يناير الجاري تحت مسمى درع التحدي وتجمع الريان القطري مع شباب الأهلي الإماراتي، فيما تقام الثانية يوم 18 يناير الجاري بإسم درع السوبر بين السد القطري والوصل الإماراتي.