الجساسي تتحدى رمال الصحراء في «رالي دبي» اليوم

تعود السائقة الإماراتية، نورا الجساسي، إلى «رالي دبي الدولي - باها»، الذي ينطلق، اليوم، في نسخته الـ10 ويستمر حتى بعد غدٍ، في مسك ختام كلٍّ من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة (الباها)، والنسخة الأولى من كأس الشرق الأوسط (الباها)، وسط طموحات لمواصلة تمثيل بنت الإمارات في «المونديال الصحراوي»، وتكرار إنجازها العام الماضي بالصعود إلى منصات التتويج ضمن فئة «تي 4».

وقالت نورا لـ«الإمارات اليوم»: «طموحاتي كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية جديدة في (رالي دبي الدولي - باها)، بعد حلولي ثالثة في نسخة العام الماضي بالفئة ذاتها (تي 4)، في تحدٍّ جديد أتطلع خلاله إلى استثمار خبراتي في هذا الرالي، وتعويض موسمي الصعب على صعيد بطولة كأس الشرق الأوسط»، وأوضحت: «أعوّل في ظهوري الرابع في (رالي دبي الدولي - باها) على تقديم الأداء الأفضل، واستثمار معرفتي بمراحله الصحراوية للعودة مجدداً إلى منصات التتويج، وتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث الذي أنهيت عليه الرالي العام الماضي»، وأضافت: «فخورة بكوني أول فتاة إماراتية تنافس في بطولة كأس الشرق الأوسط، وأتطلع من بوابة رالي دبي الدولي إلى تعويض موسمي الصعب في بطولة كأس الشرق الأوسط، كون رالي دبي يُمثّل الجولة الرابعة والختامية في البطولة الإقليمية، بعد أن رافقتني الأعطال الميكانيكية ومشكلات مختلفة على مدار الجولات الماضية، سواء في النصف الأول عبر (باها حائل) و(رالي الأردن)، أو في الجولة الأخيرة الأسبوع الماضي في (باها قطر)».

واختتمت: «طموحي مواصلة الارتقاء بمستوى التحدي، وتمثيل الفتاة الإماراتية في عالم الراليات الصحراوية، خصوصاً أن المشاركة في رالي دبي تُمثّل خير إعداد لمشاركتي في 22 نوفمبر الجاري في (تحدي رالي أبوظبي الصحراوي) بنسخته الـ35، في حدث أشارك خلاله للمرة الأولى في مسيرتي في الرالي الذي يمتد لأكثر من خمسة أيام، ويُمثّل مسك ختام بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدرّاجات النارية».