10 آلاف عَلَم وشال في انتظار مشجعي «الأبيض» بـ «خليجي 27»

يغادر غداً عبر مطار أبوظبي الدولي 25 مشجعاً من رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، متوجهين إلى مدينة جدة السعودية، استعداداً لدعم «الأبيض» خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج (خليجي 27) المقررة في السعودية من 23 الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، ويستهل مشواره بمواجهة اليمن في 24 الجاري.

وأكد رئيس رابطة مشجعي المنتخب، فهد المنصوري، الملقب بـ«فالودة»، اكتمال الترتيبات الخاصة بسفر وفد الرابطة إلى السعودية، للوقوف خلف المنتخب في هذا الحدث، مشيراً إلى أن التنسيق مع اتحاد الكرة بدأ منذ فترة طويلة، وأن الاتحاد أعد خطة شاملة لتوفير مختلف التسهيلات التي تُمكّن الجمهور الإماراتي من الحضور بأعداد كبيرة وتشجيع المنتخب، سواء من خلال توفير التذاكر أو الجوانب التنظيمية الأخرى الخاصة بالجماهير.

دعم واهتمام

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «تحظى رابطة مشجعي المنتخب بدعم واهتمام كبيرين من اتحاد الكرة، للقيام بدورها في تشجيع المنتخب ودعمه خلال هذا الحدث المرتقب، وقد وفر الاتحاد كل التسهيلات اللازمة التي تُمكّن أعداداً كبيرة من الجماهير الإماراتية من الحضور إلى جدة، ومؤازرة المنتخب في كأس الخليج».

وأضاف: «وفّر اتحاد الكرة 5000 عَلَم و5000 شال للجمهور الإماراتي، مع إمكانية زيادة العدد وفقاً للحاجة، وذلك بهدف دعم المنتخب وإضفاء أجواء حماسية على مدرجات مبارياته».

وتابع: «مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، تم وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات المتعلقة بالجمهور، كما جهز اتحاد الكرة فريق عمل سيكون موجوداً في جدة لتقديم مختلف التسهيلات للجمهور الإماراتي، سواء في ما يتعلق بآلية توزيع التذاكر أو عملية التنظيم أو تلبية احتياجات المشجعين».

وأوضح المنصوري أن الحساب الخاص بجمهور المنتخب على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تفاصيل رحلة الجمهور الإماراتي خلال بطولة كأس الخليج، بما في ذلك ترتيبات حضور مباريات المنتخب أمام اليمن والبحرين وقطر، إلى جانب معلومات تتعلق بالسكن وأداء العمرة والسياحة.

وقال: «حرصنا على توفير المعلومات اللازمة للمشجعين الذين يخططون لحضور مباريات المنتخب، وكذلك الراغبين في أداء العمرة، بدءاً من الوصول إلى مدينة جدة، مروراً بالترتيبات الخاصة بتذاكر دخول المباريات، ودليل السكن، ودليل العمرة، ووصولاً إلى السفر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة للراغبين في ذلك».

تفاؤل بزلاتكو

وعن توقعاته للمنتخب الوطني في كأس الخليج، في ظل تولي المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش مهمة تدريبه، قال المنصوري: «نحن متفائلون بتولي زلاتكو والجهاز الفني المساعد له المهمة، نظراً إلى النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية، سواء مع نادي العين سابقاً أو المنتخب الكرواتي. زلاتكو اسم كبير في مجال التدريب، ونتوقع أن يظهر المنتخب بشكل مختلف في عهده».

وأكد أن وجود نجم المنتخب الوطني السابق، إسماعيل مطر، ضمن الجهاز الفني للمنتخب، «سيمنح اللاعبين دعماً كبيراً»، معرباً عن توقعه أن يذهب «الأبيض» بعيداً في منافسات كأس الخليج المقبلة.

جماهير شباب الأهلي جاهزة

من جانبه، أكد رئيس مجلس جماهير نادي شباب الأهلي، عبدالمجيد رستم، جاهزيتهم التامة، كمشجعين، لدعم المنتخب الوطني خلال مشاركته المرتقبة في كأس الخليج، مشدداً على أهمية الوقوف خلف «الأبيض» ومساندته في البطولة.