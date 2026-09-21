اليمن يدخل «خليجي 27» بسلسلة تاريخية من 9 مباريات دون هزيمة

يدخل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم منافسات «خليجي 27» في جدة، مسجلاً مشاركته الـ12 تاريخياً، بملامح مختلفة عن مشاركاته السابقة، ومتسلحاً بأطول سلسلة «دون هزيمة» في تاريخه، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته التسع الأخيرة، كان آخرها الفوز على المنتخب الكويتي (2-1)، يوم الجمعة الماضي، في مباراة ودية جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات البطولة الخليجية، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب اليمني البطولة تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، مستنداً إلى قوة هجومية قادته إلى تحقيق نتائج لافتة خلال الفترة الماضية، أبرزها انتزاع أول فوز في تاريخه ببطولات كأس الخليج، عندما تغلب على البحرين (2-1) في «خليجي 26» بالكويت، قبل أن تتواصل سلسلة مبارياته دون هزيمة، وتتوج بالتأهل التاريخي للمرة الأولى إلى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه على لبنان (2-0) في الرابع من يونيو الماضي.

وقادت القوة الهجومية المنتخب اليمني إلى تحقيق نتائج عريضة خلال مشوار التصفيات الآسيوية، من بينها الفوز على بروناي (9-0) في 14 أكتوبر الماضي، ثم التفوق على بوتان (7-1) في 18 نوفمبر 2025.

ويخوض المنتخب اليمني منافسات «خليجي 27» ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين، ويستهل مشواره بمواجهة «الأبيض» الإماراتي في 24 سبتمبر، ثم يلتقي قطر في 27 منه، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة البحرين في 30 سبتمبر الجاري.

ويعتمد المدرب الجزائري ولد علي على توليفة تجمع بين عناصر الخبرة الدولية والمحترفين في الخارج والمواهب الشابة، من بينهم ناصر محمودة، لاعب خط الوسط الهجومي والمحترف في كاظمة الكويتي، والذي يعد أحد أبرز عناصر المنتخب بفضل خبرته في الملاعب الخليجية.

كما يعول المدرب الجزائري على المهاجم أحمد ماهر، الذي يعيش فترة من التوهج الفني، وكان صاحب هدف الفوز على الكويت في المباراة الودية الأخيرة، إلى جانب قائد المنتخب عبدالواسع المطري، الجناح المحترف في ديالى العراقي، والذي يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع ضغوط مباريات كأس الخليج.