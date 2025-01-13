أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب سباق دبي للدراجات المائية

سيطر أبطال الإمارات على ألقاب فئات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2025)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين، على مياه شاطئ الشروق في جميرا.

وشارك في السباق 70 متسابقاً ومتسابقة، تقدّمهم سفراء رياضة الإمارات وأبطال الكويت وقطر، إضافة إلى النخبة من بريطانيا وفرنسا وهولندا وروسيا والمجر، حيث تنافسوا جميعاً على ألقاب 11 فئة.

وتُوّج بطل الموسم الماضي، عمر راشد، بطلاً لفئة «واقف محترفين جي بي 1» برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على البطلين علي عيسى آل علي، وثلاث نقاط عن صاحب المركز الثالث سلطان الحمادي، فيما احتل خليفة خالد بالسلاح مركز الوصيف في فئة «جالس المحترفين جي بي 1» برصيد 42 نقطة، خلف المجري كازا جورجي المتصدر بالعلامة الكاملة 50 نقطة.

ونجح عامر عبدالرزاق حوير في انتزاع صدارة فئة «جالس جي بي 2» برصيد 47 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على صاحب المركز الثاني سلمان العوضي، بينما حصد سعود العوضي العلامة الكاملة 50 نقطة في فئة «واقف جي بي 2»، وجاء راشد سالم علي ثالثاً.

وتفوق جمال الجناحي في «فئة جالس جي بي 3» محققاً المركز الأول بالعلامة الكاملة 50 نقطة، ومتقدماً على سيف الشويهي برصيد 44 نقطة، وحصل حريز المر بن حريز، على صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، متفوقاً على راشد الطاير.

وتفوق عيسى آل علي في منافسات «واقف جي بي 4» (الفئة المستحدثة) ليحصد العلامة الكاملة، فيما حل سيف الشويهي ثانياً برصيد 44 نقطة، وسهيل الطاير ثالثاً، فيما حلق أبطال الكويت بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة «جالس جي بي 4» (سبارك) التي فاز بها فارس رمضان.

وعقب ختام المنافسات، قام عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، يرافقه مدير إدارة الشؤون الرياضية، محمد المري، ومشرف السباق خالد محسن، بتتويج الفائزين.

أبطال المستقبل

شهد السباق بروز نجوم جدد في فئات الناشئين، حيث فاز محمد حريز المر بلقب «واقف براعم جي بي 3.1» برصيد 47 نقطة، وحلّ حمدان الحتاوي في المركز الثاني بفارق نقطتين، فيما حصد عبدالله العوضي العلامة الكاملة لفئة «واقف أشبال 3.2»، وحصل أحمد سالم على المركز الثاني في فئة «واقف ناشئين 3.3» برصيد 42 نقطة.