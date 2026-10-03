التشكيلة الرسمية لمنتخبي السعودية وقطر في نصف نهائي «خليجي 27»

أعلن المنتخبان السعودي والقطري تشكيلتيهما الأساسيتين للمواجهة المرتقبة، مساء اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن نصف نهائي خليجي 27. وتنطلق المباراة عند الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيلة السعودية

محمد العويس؛ نواف بوشل، عبدالإله العمري، حسن كادش، متعب الحربي؛ محمد أبو الشامات، محمد كنو، ناصر الدوسري، صالح أبو الشامات، همام الهمامي؛ عبدالله الحمدان.

تشكيلة قطر

محمود أبو ندى؛ سلطان البريك، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، أكرم عفيف؛ يوسف عبدالرزاق، عبدالعزيز حاتم، همام الأمين، أيوب العلوي؛ أحمد علاء، والمعز علي.

ويخوض المنتخب السعودي اللقاء بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما تأهلت قطر إلى نصف النهائي بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.