السيتي ويونايتد.. أول ديربي من دون غوارديولا منذ 10 أعوام

كان من المتوقع أن يؤدي رحيل الإسباني جوسيب غوارديولا إلى تغيير موازين القوى في ديربي مدينة مانشستر الإنجليزية، لكن المؤشرات الأولية توحي بغير ذلك.

وللمرة الأولى منذ 10 سنوات، يخوض مانشستر سيتي مباراة الديربي ضد مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، على ملعب «أولد ترافورد»، غداً، في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في غياب العبقري غوارديولا عن قيادة الفريق السماوي.

ومع ذلك، إذا تمكن فريق المدرب الجديد إنزو ماريسكا من تحقيق الفوز في ملعب منافسه العتيد فإنه سيواصل انطلاقته المثالية للبطولة هذا الموسم، وسيوسع الفارق مع يونايتد إلى ثماني نقاط، وسيحافظ على صدارته لترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، محققاً العلامة الكاملة.

وحتى في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، سيكون هذا فارقاً هائلاً يصعب على يونايتد تعويضه.