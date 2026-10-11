صدام الزمالك والأهلي يتجدد اليوم في ديربي العملاقين المأزومين

يجمع ديربي بطعم الأزمات الإدارية والفنية الغريمين الزمالك والأهلي ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم، مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المستضيف القمة 133 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري منذ موسم 1948-1949، وسط أزمات إدارية مستمرة تسببت في وقف قيد الفريق هذا الموسم لأسباب تأديبية، بالإضافة لرحيل عدد من نجومه على غرار البرازيلي جوان بيزيرا والمدافع حسام عبدالمجيد.

ولا يبدو الأهلي أفضل حالاً، إذ مازال متأثراً بالموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثالث، ليغيب هذا الموسم عن دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

ويتساوى الزمالك والأهلي في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، إذ حقق كل منهما 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً، ليحتلا المركزين الثاني والثالث توالياً، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويتفوق الزمالك على غريمه بفارق الأهداف، إذ سجل 8 أهداف واستقبل هدفاً واحداً، فيما سجل الأهلي 9 أهداف واستقبل 3.

ويغيب عن الزمالك في القمة الثنائي محمد السيد وعمرو ناصر بسبب الإصابة، فيما يغيب عن الأهلي قلب الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار للإصابة.