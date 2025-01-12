مكاسب شباب الأهلي من العين أكثر من 3 نقاط

تخطت مكاسب انتصار فريق شباب الأهلي الثمين خارج قواعده على العين بهدف نظيف قيمة النقاط الثلاث التي حصل عليها، إثر حسمه المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ نجح «فرسان دبي» في إضافة منافس تقليدي آخر إلى قائمة صيده الثمين، بعدما كان قد تغلب على الشارقة، والوصل، والنصر، والوحدة، فضلاً عن مواصلته سلسلة «اللا هزيمة» في 11 مباراة متتالية منذ بداية الموسم، للمرة الأولى في تاريخه.

وقال نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، إن الانتصار على أحد المنافسين على لقب الدوري يمنح الفريق دفعة معنوية خلال الفترة المقبلة، مقراً في الوقت ذاته أن الانتصار لم يكن سهلاً على الإطلاق، وأنه تطلب من اللاعبين مضاعفة جهودهم خلال المواجهة.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «فزنا على منافس مباشر في ملعبه، فالعين فريق كبير، وصاحب إنجازات، لذا من الطبيعي أن يأتي الانتصار عليه في ملعبه بصورة صعبة، والحصول على النقاط الثلاث سيدعمنا خلال المرحلة المقبلة».

وحول الأداء العام للفريق خلال المباراة، قال عبدالمجيد حسين: «فريق العين كان مستحوذاً على الأداء في الشوط الثاني، وكانت هجماته خطرة، ولكن لاعبينا كانوا في كامل تركيزهم، بداية من الحارس حمد المقبالي الذي منح الفريق روحاً معنوية كبيرة بتصديه لركلة الجزاء، ونحن سعداء لأن التحولات التي شهدتها المباراة كانت في مصلحتنا».

وختم: «نتمنى أن يضاعف اللاعبون جهودهم، لأننا تنتظرنا مواجهات أخرى لا تقل أهمية، سواء على المستوى المحلي أم الخارجي، ونحن مطالبون بالحصول على البطولات، لذلك كما قلت يجب مضاعفة الجهود من أجل المزيد من الإنجازات لهذا النادي».

جارديم: العين لم يستحق الخسارة.. شباب الأهلي لعب 20 دقيقة فقط

قال مدرب فريق العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، إن فريقه لم يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي، وإنه سيطر على معظم فترات المباراة، خصوصاً في الشوط الأول، وإنهم فرضوا أسلوبهم بشكل واضح في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن منافسه شباب الأهلي ظهر بمستوى جيد لمدة 20 دقيقة فقط.

وقال في المؤتمر الصحافي: «أهدرنا ركلة جزاء كانت لحظة فارقة.. ليس من السهل الحديث عن الأداء عقب الخسارة، لكننا قدمنا أفضل ما لدينا، وصنعنا العديد من الفرص، إلا أن النتيجة لم تكن لصالحنا في النهاية.. لا أستطيع أن ألوم اللاعبين، فقد قدموا أفضل ما لديهم، ومع هذه العقلية، أنا واثق بقدرتنا على تحقيق أهدافنا في المستقبل». وعن الأداء الهجومي في المباريات الأخيرة، قال جارديم: «في آخر مباراتين بالدوري، قدمنا مردوداً مميزاً، وصنعنا الكثير من الفرص، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة، وتألق حراس المرمى لعب دوراً كبيراً في حرماننا من التسجيل».

وختم: «ما يهمني هو الأداء الذي قدمه اللاعبون. لقد أظهروا مستوى متميزاً وروحاً قتالية. هذه العقلية الإيجابية هي ما سنواصل العمل عليها لتحقيق أهدافنا في المباريات المقبلة».