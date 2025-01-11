حتا يهزم دبا ويصعد إلى المركز الرابع في دوري «الهواة»

حقق حتا فوزاً ثميناً على ضيفه دبا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما أمس في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، وجاء الهدف عن طريق اللاعب البرازيلي ويليان ويرا في الدقيقة (45)، وبهذه النتيجة أصبح رصيد حتا 18 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دبا عند النقطة الـ22 في المركز الثاني (مؤقتاً).

وفي مباراة ثانية أقيمت أمس أيضاً في الجولة الـ«12»، وشهدت مستوى فنياً متميزاً من الفريقين وحفلت بغزارة تهديفية، فاز فريق الحمرية على ضيفه «غلف إف سي» برباعية نظيفة، سجلها كل من المغربي عصام سحيتيت في الدقيقة (16)، والنيجيري إبراهيم هارونا (51)، وإسماعيل الحمادي «هدفان» (59 - 70)، وبذلك يصبح رصيد الحمرية 11 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد «غلف إف سي» عند النقطة السادسة في المركز الـ13.

وتستكمل الجولة الـ12 من مساء اليوم بإقامة أربع مباريات، إذ يستضيف فريق العربي المتصدر للمسابقة بـ23 نقطة «غلف يونايتد» الذي يحتل المركز الأخير بأربع نقاط، فيما يلعب «يونايتد» مع الظفرة، ومصفوت مع الفجيرة، و«مجد» مع الجزيرة الحمراء.