مدرب الذيد: الفوز على متصدر «الأولى» يعكس انضباط اللاعبين

أكد مدرب فريق الذيد، المغربي إبراهيم بفود، أن الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه العربي بهدفين من دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، يعكس انضباط اللاعبين وروحهم القتالية، ونجاح العمل على تصحيح الأخطاء، مشيراً إلى أن الفوز على المتصدر يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة لمواصلة تحقيق النتائج الطيبة.

وارتفع رصيد الذيد إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما واصل العربي صدارته برصيد 16 نقطة.

وقال بفود لـ«الإمارات اليوم»: «الحمد لله على هذا الفوز المهم، كنا ندرك صعوبة المهمة وقوة الفريق المتصدر، لكننا دخلنا المباراة بثقة عالية بقدرتنا على تحقيق الفوز، خصوصاً بعد خسارتنا في المباراتين السابقتين أمام الاتفاق والجزيرة الحمراء».

وأضاف: «عملنا على تصحيح الأخطاء، وأسهم انضباط اللاعبين في تحقيق هذا الفوز الذي يرفع معنويات الفريق، وهدفنا الاستمرار في تحقيق النتائج الطيبة، وهذا الانتصار لن يكون نهاية المشوار، بل سيكون دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق طموحات مجلس إدارة النادي وإسعاد الجمهور».

وأشار بفود إلى أن طموح الذيد يتمثّل في إنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب المحافظة على التركيز والاستفادة من الانتصارات لتعزيز الثقة، مع مواصلة معالجة الأخطاء وتطوير الأداء، مؤكداً أهمية استثمار الروح المعنوية المرتفعة في المباريات المقبلة، وترجمة الجهد المبذول إلى نتائج تدعم تقدم الفريق في جدول الترتيب.

وعن قوة المسابقة، أكد أنها تفرض على الفِرَق الاستعداد الجيد لكل مواجهة، وأن الفوز على المتصدر لا يعني سهولة المهمة في الجولات المقبلة، ما يستدعي مواصلة العمل بالجدية نفسها واحترام جميع المنافسين، للحفاظ على النتائج الإيجابية وتلبية طموحات النادي وجمهوره.

وأكمل: «لاعبو الذيد يستحقون الإشادة بما قدموه، فقد أظهروا روحاً قتالية أسهمت في الفوز على فريق يتمتع بإمكانات قوية».