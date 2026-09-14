فهد سبيل: الفوز على عجمان أعاد الثقة إلى كلباء

استعاد كلباء نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزه الأول في دوري المحترفين على حساب عجمان (3-2)، ليضع حداً لبداية صعبة شهدت تعرضه لثلاث خسائر وتعادُل، ويستعيد قدراً من الثقة التي افتقدها، خصوصاً بعدما أظهرت المباراة الأخيرة مؤشرات إيجابية، على مستوى الشخصية والأداء الفردي والتنظيم الجماعي.

وأكد لاعب كلباء السابق والمدرب الحالي في أكاديمية أتلانتا، فهد سبيل، أن «عودة الثقة كانت العامل الأهم في تحقيق كلباء الفوز على عجمان (3-2) في الجولة الخامسة لدوري المحترفين، وتحقيقه أول فوز في الموسم الحالي»، مشيراً إلى أن تحقيق الانتصار قبل فترة التوقف الدولي يُمثّل نقطة إيجابية مهمة، وقال فهد سبيل لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على عجمان وضع حداً لبداية صعبة شهدت تعرض الفريق لثلاث خسائر وتعادل، والفوز الحالي سيُمكّنه من استعادة الثقة التي افتقدها، أكثر من حاجته إلى إجراء تغييرات كبيرة في عناصره، خصوصاً بعدما ظهر خلال المباراة الأخيرة بمؤشرات إيجابية على مستوى الشخصية والأداء الفردي والتنظيم الجماعي، والانتصار سيمنح اللاعبين دفعة مهمة، ويعيد إليهم الثقة بقدرتهم على المنافسة، وتحقيق النتائج الإيجابية»، وأوضح سبيل أن «المدرب تمكّن من إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، خصوصاً من خلال قراءة المباريات، والتعامل مع ظروفها، وإعادة توظيف اللاعبين بالصورة التي تساعد الفريق على استثمار إمكاناته».