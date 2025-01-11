الشارقة يرفع شعار التعويض.. وعودة إيسايلا تهدد صحوة الوصل

يرفع فريق الشارقة شعار التعويض حينما يستقبل، عند الساعة 17:05 من عصر اليوم، ضيفه خورفكان، ضمن الجولة الـ12 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وكان «الملك» قد فقد نقطتين ثمينتين بتعادله في الجولة الماضية أمام العين، فيما فاز خورفكان على بني ياس 5-2.

وفي بقية اللقاءات، يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على بني ياس، ويلتقي الجزيرة مع الوحدة في «ديربي أبوظبي».

ويخوض «الملك» مواجهة خورفكان وفي رصيده 28 نقطة، ويدرك لاعبوه أن لا خيار أمامهم سوى الانتصار لتعزيز حظوظهم الكبيرة في المنافسة على اللقب، ويعول المدرب الروماني أولاريو كوزمين، في ذلك على ردة فعل اللاعبين لتعويض التعادل أمام العين والعودة لسكة الانتصارات مجدداً.

بدوره، يمر خورفكان الذي يملك 14 نقطة بنشوة كبيرة أثر انتصاره العريض في الجولة الماضية، حينما نصب مهرجاناً من الأهداف في شباك ضيفه بني ياس، غير أن مدربه عبدالمجيد النمر يدرك أن الأمور في لقاء اليوم ستكون مختلفة، وأن لاعبيه سيكونون مطالبين بمضاعفة الجهود للخروج بنتيجة إيجابية.

وفي المواجهة الأخرى، يستقبل بني ياس عند الساعة 17:05 عصراً على ملعب الشامخة ضيفه الوصل، وهو يأمل أن تسهم التغييرات الفنية، المتمثلة في إقالة المدرب البرتغالي جواو بيدرو، وإعادة المدرب السابق الروماني دانيال إيسايلا، في ردة فعل إيجابية، خصوصاً أن الأخير كانت له بصمة واضحة، حيث قاد «السماوي» للمنافسة على لقب الدوري في نسخة 2020-2021 حتى الجولة الأخيرة قبل أن ينهي الموسم ثانياً خلف الجزيرة «البطل» بفارق ثلاث نقاط فقط.

ومنذ بداية الموسم الحالي، لا يمر بني ياس الذي يملك 8 نقاط بأفضل حالاته، إذ لم يتذوق طعم الانتصار في 8 مباريات متتالية. ويعود آخر فوز له إلى 20 سبتمبر من العام الماضي، حينما تخطى منافسه عجمان 3-1. ومن بعدها تعادل في لقاءين، وخسر في ست مباريات.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الوصل الذي يملك 16 نقطة وعينه على الاستمرار في نغمة الانتصارات لإنعاش حظوظه في الاحتفاظ بلقبه، خاصة بعد فوز الكبيرة على العروبة بسداسية نظيفة في الجولة الماضية.

وتختتم المباريات بمواجهة «ديربي أبوظبي» الذي ينطلق عند الساعة 19:45 مساءً على استاد محمد بن زايد، حينما يستقبل الجزيرة الذي يملك 20 نقطة ضيفه الوحدة الذي يملك 21 نقطة. وأكثر ما يزيد من إثارة المواجهة هو فارق النقطة بين الطرفين، علماً بأن الفريقين تقابلا تاريخياً في دوري المحترفين في 30 مباراة، ويتفوق الوحدة بـ13 انتصاراً مقابل 9 للجزيرة، بينما تعادلا في 8 مواجهات.