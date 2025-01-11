أُنس جابر تشارك في «تنس مبادلة» بعد تعافيها من الإصابة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات، أن نسخة 2025 ستكون الأقوى في تاريخ البطولة، في ظل مشاركة 7 من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم في تصنيف رابطة محترفات التنس.

وتقام البطولة في مدينة زايد الرياضية، من 1 إلى 8 فبراير المقبل.

وتتقدم المشاركات في البطولة، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي ستدافع عن اللقب والمصنفة السادسة عالمياً، كما تعود النجمة داريا كاساتكينا، المصنفة التاسعة عالمياً. كما تشارك النجمة التونسية أُنس جابر، التي تعود للملاعب بعد تعافيها من إصابة في الكتف، وسط دعم جماهيري كبير، إضافة إلى الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، التي تألقت بوصولها إلى نصف النهائي في آخر نسختين من البطولة.