سباق ياس للمحامل الشراعية 22 قدماً ينطلق اليوم

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم، سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بمشاركة 60 محملاً على متنها 300 بحار ونوخذة، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للسباقات البحرية التراثية. وينطلق السباق في الثانية والنصف ظهراً من جزيرة اللؤلؤ لمسافة سبعة أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام سارية العلم في كورنيش أبوظبي، حيث يتم تتويج أطقم المحامل الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى. ورصدت اللجنة المنظمة مبلغ 549 ألف درهم جوائز للأوائل وأصحاب المراكز المتقدمة.

وتشهد سباقات فئة 22 قدماً إقبالاً كبيراً من المشاركين، وهي مخصصة للبحارة الصغار والشباب، وتتسم هذه السباقات بالحماسة الكبيرة للبحارة لإظهار قدراتهم ومواهبهم لصقلها مبكراً، خصوصاً الذين يحملون طموحات كبيرة للانتقال إلى سباقات الفئات الأكبر، وصولاً إلى فئة 60 قدماً، وهي الأعلى. وقال نادي أبوظبي للرياضات البحرية إن فريق النادي المكلف بتنظيم السباق أكمل الترتيبات كافة لتقديم الدعم اللوجستي والفني للمشاركين، حيث يتم استقبال المحامل في نقطة الانطلاقة لإجراء الفحص الفني، والتأكد من مطابقتها للائحة وقانون السباق.