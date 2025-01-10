6 لاعبين جدد مرشحون لدعم «الأبيض» في مارس

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم المرحلة الأهم في العام الجاري 2025، عندما يلعب مباراتين من العيار الثقيل في مارس المقبل، ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيحصل المدرب البرتغالي، باولو بينتو، على فرصة الاستعانة بستة لاعبين جدد يقدّمون له الحلول للتخلص من المشكلات التي واجهته في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» التي اختتمت في الكويت، السبت الماضي.

وبداية من العام الجاري يحق لكايو لوكاس، ولوكاس بيمينتا، وريتشارد أكونور، ولوان بيريرا، وجوناتاس وعلاء زهير، الانضمام إلى المنتخب الوطني بشكل رسمي، والمشاركة مع «الأبيض» في المباريات المقبلة.

ويلعب المنتخب الوطني مباراتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، الذي سيقام في أميركا والمكسيك وكندا، إذ يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام إيران، في 20 مارس المقبل، ثم يلعب مجدداً خارج ملعبه أمام كوريا الشمالية، في 25 من الشهر نفسه.

ويحتل «الأبيض» المركز الثالث في لائحة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق ست نقاط عن المتصدر إيران برصيد 16 نقطة، وأوزبكستان في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يوجد منتخب قطر في المركز الرابع بسبع نقاط، وقيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، فيما يوجد منتخب كوريا الشمالية في المركز السادس والأخير برصيد نقطتين.

وتعد المباراتان حاسمتين لمشوار الفريق في التصفيات، حيث إن نتيجتيهما ستحددان حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقتي التأهل مباشرة إلى كأس العالم، أو اقتصار حظوظه على المنافسة على المركزين الثالث والرابع والتأهل إلى الملحق.

ويقدم انضمام اللاعبين الستة إلى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة حلولاً نموذجية للمشكلات التي عاناها الفريق في كل الخطوط، حيث إن لاعبي الوحدة، لوكاس بيمينتا وعلاء زهير، سيعززان خط الدفاع. أما لاعب الجزيرة ريتشارد أوكونور، ولاعب الشارقة لوان بيريرا، فيشكلان إضافة قوية إلى خط الوسط، بينما سيقدم لاعب الشارقة كايو لوكاس، ولاعب الوصل المعار من العين جوناتاس حلولاً إضافية لخط الهجوم بتميزهما باللعب في مركز الجناح.

من جهته، أكد المحلل الرياضي راكان جاسم العجمي أن المدرب باولو بينتو سيحصل على فرصة جيدة جداً لسد النواقص التي كانت تحتاج إلى تدعيم في تشكيلة المنتخب.

وقال العجمي لـ«الإمارات اليوم»: «أبرز ما يميز الأسماء التي ستكون متاحة للانضمام إلى (الأبيض) في الفترة المقبلة، هو أنهم يشكلون تنوعاً كبيراً في المراكز كافة».

وأوضح: «على الرغم من أنني لا أتفق مع الهجوم الذي حدث على اللاعب خليفة الحمادي عقب مشاركته في (خليجي 26)، إذ إنه من اللاعبين المميزين جداً، والأخطاء التي ارتكبها في البطولة وارد حدوثها لأي لاعب، ولكن من دون شك فإن انضمام لوكاس بيمينتا وعلاء زهير يعد إضافة قوية لخط الدفاع».

وواصل حديثه: «الأمر نفسه ينطبق على خط الوسط بانضمام ريتشارد أكونور ولوان بيريرا، وفي الهجوم كايو لوكاس وجوناتاس».

وأشار إلى أن علامة الاستفهام على اختيارات المدرب هي عدم توضيح عدم استدعاء بعض اللاعبين، وقال: «من حق الشارع الرياضي معرفة سبب عدم انضمام بعض اللاعبين، مثل علي مبخوت وعلي صالح، خصوصاً أنه إذا كان الاستبعاد لأسباب شخصية، لا يعد ذلك منطقياً، ومصلحة المنتخب أهم في المقام الأول».