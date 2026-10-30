عــــلي مســـــري: أرشّح لياندرو وليثيري وليما للانضمام إلى «الأبيض»

رشّح اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي مسري، ثلاثة لاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، استعداداً للمشاركة في كأس آسيا، المقررة من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير 2027، في السعودية، وهم لاعب الوصل لياندرو سباداسيو، ولاعب عجمان ليثيري سيلفا، ولاعب النصر جلاوبر ليما، وذلك بعد المستويات الفنية التي قدموها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.

واعتبر مسري أن انضمام الثلاثي سيمنح «الأبيض» قوة إضافية، خصوصاً في ظل الإصابات التي تعرّض لها عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم يوري سيزار وجويلهيرمي بالا، لاعبا شباب الأهلي، وكايو لوكاس، لاعب الشارقة. وسبق لليثيري الوجود مع المنتخب الوطني للمرة الأولى خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال علي مسري لـ«الإمارات اليوم» إن وجود الثلاثي لياندرو وليثيري وليما سيعزز قوة المنتخب في المرحلة المقبلة، موضحاً أن ليثيري قدم مستويات فنية مميزة مع عجمان، وأصبح عنصراً مؤثراً في صفوف الفريق، كما أنه يلعب في مركز يوري سيزار نفسه، ما يجعله خياراً يمكن الاستفادة منه في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن زلاتكو يستطيع الاستعانة بلياندرو في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر، مشيراً إلى أن وجوده في الجهة اليمنى من خط الدفاع قد يمنح المنتخب إضافة أكبر في هذا المركز، خصوصاً أن المدرب استعان بأكثر من لاعب لشغله خلال كأس الخليج الأخيرة، لكن النتائج لم تكن على النحو المأمول.

وفي ما يتعلق بجلاوبر ليما، أكد مسري أن وجود مدافع يمتلك خبرة كبيرة، إلى جانب بقية مدافعي المنتخب، من شأنه تعزيز قوة الخط الخلفي، ومنح الجهاز الفني خيارات إضافية.

وبحسب إحصاءات المشاركة في الدوري المحلي، خاض جلاوبر ليما ست مباريات ضمن التشكيلة الأساسية للنصر، بإجمالي 489 دقيقة، فيما شارك ليثيري أساسياً في خمس مباريات مع عجمان، بواقع 251 دقيقة، بينما لعب لياندرو أساسياً في ثلاث مباريات مع الوصل، بإجمالي 137 دقيقة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر إعدادي، خلال نوفمبر المقبل، يتضمن مباراتين وديتين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، بهدف تجهيز «الأبيض» مبكراً للمشاركة في كأس آسيا المقبلة.

ويلعب المنتخب في كأس آسيا 2027 ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام واليمن.

وأشار مسري إلى وجود لاعبين حصلوا على الجنسية الإماراتية، وقدموا مستويات جيدة مع أنديتهم في الدوري المحلي خلال الفترة الماضية، لكنهم لم يستوفوا الشروط التي تتيح لهم تمثيل المنتخب الوطني.

مهاجم صريح

وشدد مسري على حاجة المنتخب إلى مهاجم صريح، لافتاً إلى أنه لا يعرف الوضع الحالي للمهاجم ألفارو أوليفيرا، الذي انتقل للعب في الدوري التركي، بعدما سبق له الانضمام إلى المنتخب الوطني.

وقال إن وجود أوليفيرا في مركز رأس الحربة كان من الممكن أن يمنح المنتخب قوة إضافية في الخط الأمامي، خصوصاً في ظل استمرار مشكلة غياب المهاجم الصريح، مؤكداً أن إصابات يوري سيزار وبالا وكايو لوكاس تزيد من التحديات التي تواجه الجهاز الفني، في ظل الغيابات التي طالت عدداً من اللاعبين المؤثرين.

وأضاف أن المنتخب لا يملك، في تقديره، خياراً واضحاً لشغل مركز المهاجم الصريح بمستوى ألفارو أوليفيرا، ما يجعل معالجة هذا المركز من الملفات المهمة قبل الاستحقاق القاري المقبل.

ثقة بزلاتكو

وأكد مسري أهمية استمرار المنتخب على النهج الذي ظهر به خلال كأس الخليج الأخيرة، في ظل الأجواء الإيجابية التي تسود صفوفه، معرباً عن ثقته بقدرة زلاتكو داليتش على قيادة «الأبيض» في المرحلة المقبلة.

واعتبر أن حصول المنتخب على المركز الثاني في «خليجي 27» جاء ثمرة عمل استمر سبعة أيام فقط، مشيراً إلى أن بصمات المدرب بدأت تظهر، وأن الخبرة التي اكتسبها خلال البطولة ستساعده على إعداد المنتخب بصورة أفضل لخوض منافسات كأس آسيا 2027.