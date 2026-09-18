بيمينتا: المنتخب سيقاتل على الفوز بكأس «خليجي 27»

أكد لاعب الوحدة، لوكاس بيمينتا، جاهزيته للانضمام إلى المنتخب الوطني استعداداً لخوض منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27» المقررة في السعودية، مشدداً على أن طموح «الأبيض» هو المنافسة بقوة على اللقب، والقتال من أجل تحقيق إنجاز يسعد الجماهير الإماراتية.

وقال بيمينتا لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بخوض بطولة كأس الخليج، واللعب بقميص المنتخب الوطني يعني لي الكثير، فهو شرف كبير بالنسبة لي. هناك قيمة مختلفة تماماً عندما تمثل بلدك وتدافع عن ألوان المنتخب، وعندما تحصل على فرصة الانضمام إلى المنتخب تشعر بمسؤولية كبيرة، لأنك لا تلعب من أجل نفسك فقط، وإنما من أجل بلدك والجماهير، ولذلك سأكون سعيداً جداً بهذه الفرصة، وسأحاول تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق».

وأضاف: «نعرف أن بطولة (خليجي 27) لن تكون سهلة، فجميع المنتخبات قوية، وكل فريق سيأتي إلى البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب. لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا منذ المباراة الأولى، وأن نتعامل مع كل مواجهة بشكل منفصل، ونتدرج في البطولة خطوة بخطوة، ونحقق النتائج التي تساعدنا على الوصول إلى المباراة النهائية ونحقق اللقب».

وتابع: «لدينا مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، وهناك عناصر مميزة تستطيع تقديم الكثير للمنتخب، كما أن لدينا مدرباً جيداً جداً، ولذلك أعتقد أن الإمكانات موجودة والطموحات كبيرة.. سنقاتل في كل مباراة، ونحاول أن نكون في أفضل حالة ممكنة، وهدفنا في النهاية هو إسعاد جمهور الإمارات، لأنه يستحق أن يرى المنتخب ينافس بقوة ويحقق نتائج جيدة».

وتطرق بيمينتا إلى الفوز المثير الذي حققه الوحدة على فريق الكويت الكويتي 3-2، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2، بعدما تأخر «العنابي» بهدفين، مؤكداً أن «قوة الشخصية والعقلية التي تحلى بها اللاعبون أسهمتا بشكل رئيس في قلب النتيجة وتحويل الخسارة إلى انتصار».

وقال: «أعتقد أن العقلية هي السر وراء هذه العودة. في الشوط الثاني تغير فريق الوحدة بالكامل، وأظهرنا شخصية مختلفة، ولم نستسلم رغم التأخر بهدفين. نحن نتدرب كثيراً ونعمل على أن نكون مستعدين لمثل هذه المواقف. عندما استقبلنا الهدف الثاني كان بإمكان المباراة أن تصبح أكثر صعوبة، لكننا حافظنا على إيماننا بقدرتنا على العودة، وواصلنا القتال حتى تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف والحصول على النقاط الثلاث».

وأوضح: «استقبلنا هدفين لا يجب أن نستقبلهما، وكلاهما جاء من كرات ثابتة، وكانت هذه المرة الأولى هذا الموسم التي نستقبل فيها أهدافاً بهذه الطريقة، وبالتأكيد علينا أن نتعلم من ذلك. لكن في المقابل أظهرنا شخصية قوية جداً بعد التأخر، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، والأهم أننا عدنا في المباراة وحققنا الفوز، لأن الحصول على النقاط الثلاث في بداية مشوارنا بالبطولة أمر مهم جداً».

وأشار بيمينتا إلى تفهمه استياء جماهير الوحدة من مستوى الفريق في بداية الموسم، وقال: «العقلية التي نراها الآن لم تكن موجودة بالشكل نفسه في بداية الموسم، ولهذا كان بعض جماهير الوحدة غاضبين، وأنا أتفهم ذلك، لأنهم يأتون إلى الملعب ويدعموننا، ومن الطبيعي أن يريدوا رؤية الفريق يقدم أفضل مستوى ممكن. لكن عندما نحصل على النقاط الثلاث، فإن الجميع يكون سعيداً، وهذا هو هدفنا».

وأضاف: «في أول مباراتين كنا لا نزال نتأقلم مع الطقس وكل الظروف المحيطة بنا. هذا ليس عذراً، لكن الآن أصبحنا أكثر انسجاماً، وأشعر بأننا أصبحنا فريقاً حقيقياً. في البداية كنا نلعب بشكل فردي أكثر، وكل لاعب يحاول تقديم أفضل ما لديه، أما الآن فنحن نلعب كفريق ونساعد بعضنا بعضاً، وهذا ظهر بشكل واضح في مباراة الكويت، خصوصاً في قدرتنا على العودة بعد التأخر بهدفين».

واختتم بيمينتا: «لدينا لاعبون رائعون ومدرب رائع، ولذلك يجب أن نواصل العمل بالطريقة نفسها وألّا نتوقف عند هذا الفوز. سنقاتل كثيراً من أجل تحقيق أهدافنا، سواء مع الوحدة أو المنتخب، وإن شاء الله نتمكن من المنافسة على الألقاب وإسعاد جماهيرنا».

لوكاس بيمينتا:

• بطولة (خليجي 27) لن تكون سهلة، فجميع المنتخبات قوية.

• «العقلية» سر «ريمونتادا» فوز الوحدة على الكويت في «آسيا 2».

• أتفهّم غضب بعض جماهير الوحدة من مستوى الفريق بداية الموسم.