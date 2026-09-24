بيمينتا: «الأبيض» عائلة واحدة.. والتركيز على مباراة البحرين

شدد مدافع منتخب الإمارات لكرة القدم، لوكاس بيمينتا، على ضرورة اغلاق ملف مباراة اليمن بعد الفوز برباعية نظيفة والتركيز على مباراة البحرين يوم الاحد باعتبارها بوابة الصعود للدور نصف النهائي لخليجي 27.

وقال اللاعب عقب المباراة، أن «الأبيض» كان يدرك طبيعة أسلوب المنتخب اليمني واعتماده على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، واعتقد أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ تعليمات المدرب زلاتكو داليتش، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم.

وأضاف: «كنا نعرف أن المنتخب اليمني سيلعب بتكتل دفاعي منخفض ويعتمد على الهجمات المرتدة، لذلك كان علينا التحلي بالصبر والتركيز وتنفيذ تعليمات المدرب، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً».

وأشار: «ما تحقق اليوم ليس كافياً، فهي مجرد خطوة أولى، وعلينا أن نواصل العمل والتطور في المباريات المقبلة، أصبحنا نتعرف إلى بعضنا بعضاً بصورة أفضل، والتدريبات تساعدنا على تطوير الانسجام داخل الفريق».

وتابع: «الأجواء داخل المنتخب رائعة، ونحن نلعب كعائلة واحدة، والروح بين اللاعبين جيدة جداً، عندما نسجل يحتفل الجميع معاً، وهذا يعكس مدى ترابط المجموعة ورغبتها في تحقيق هدف واحد».